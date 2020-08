FENTEC Group yhdistää kaksi vahvaa RFID-alan toimijaa

ToP Tunniste Oy on suomalainen teknologiayritys, joka on keskittynyt automaattisen RFID-tunnistamisen ja tiedonkeruun ratkaisuiden kehittämiseen. Laaja teknologiaosaaminen, ketterä toimintamalli ja innovatiiviset RFID-ratkaisut auttavat tehostamaan asiakkaiden prosesseja monilla eri toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, logistiikassa, teollisuudessa ja palvelusektorilla. Ratkaisuiden avulla kerätty liiketoimintakriittinen tieto auttaa edistämään konkreettisesti asiakkaiden kilpailukykyä. Yritys on toiminut vuodesta 2002. www.toptunniste.fi

Fentec Partners Oy kehittää RFID-pohjaisia älytiloja, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi kaappeihin ja kontteihin. Käytännönläheisen ja asiakaskokemukseen perustuvan tuotekehitysprosessin pohjalta toteutetaan asiakkaiden liiketoimintaa tehostavia RFID-tuotteita ja -palveluita, kuten miehittämättömiä myymälä- ja varastotiloja. Yrityksellä on useita patentteja kehittämistään tuotteista. Palvelut toteutetaan kokonaistoimituksena, tuotteiden kehityksestä asennukseen ja käyttöönottoon saakka.