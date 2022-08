Festivaalipuisto Huvilanranta tuo uutta arkkitehtuuria ja ruokaherkkuja Hakaniemeen

Huvilanrannan festivaalipuiston on suunnitellut arkkitehtuurin Finlandialla palkittu JKMM Arkkitehdit, joka tunnetaan esimerkiksi Amos Rexistä ja Tanssin talosta. Ainutlaatuinen hanke on väliaikaisarkkitehtuurin taidonnäyte ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin avaus Helsinkiin. Samalla myös Huvilan maksullista konserttialuetta kehitetään. ”Huvilanranta on 150 metriä pitkä puinen lahjaesine helsinkiläisille, joka yhdistää ihmiset, äänet, maut, lehvästöt ja kuutamon. Onko se installaatio, lehtimaja vai catwalk? Kannattaa tulla käymään ja selvittää”, kuvailee arkkitehti Teemu Kurkela.

Huvilanrannassa nautitaan laadukkaasta juoma- ja ruokavalikoimasta päivittäin klo 11–23. Inari-ravintolan menu yhdistelee innovatiivisella tavalla suomalaista kulttuuria ja aasialaisia vaikutteita, ja Happy Waffle Helsinki tuo Huvilarantaan gluteenittomat versionsa hongkongilaisesta kuplavohvelista koko festivaaliperiodin ajan. Kalliolainen klassikko Silvoplee tarjoilee lisäksi vegaanista lämmintä ruokaa 24.8. saakka, ja Bunit-ravintolat bao bunit tuovat Huvilanrantaan Aasian syviä makuja 25.8. alkaen.

Huvilanrannassa nähdään myös maksutonta ohjelmaa jokaisena festivaalipäivänä. Luvassa on arkisin terassitunnelmointia afterwork-hengessä ja viikonloppuisin lauantai-illan tunnelmaan virittäviä DJ-settejä sekä leppoisia sunnuntaita DJ Slow’n seurassa. Iltaisin kuullaan puheohjelmaa ja tavataan Juhlaviikkojen taiteilijoita. Keskiviikkoisin keskustellaan musiikista Radio Helsingin Huvilan levyt -ohjelmassa.

Itämeripäivänä 25. elokuuta Huvilanrannassa on luvassa merellistä ohjelmaa yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa. Arkipäivisin voi uppoutua myös Miltä Suomi kuulostaa? -ääni-installaatioon, ja aina illan konsertin jälkeen kesäyössä kuuluu Taideyliopiston Yösoitto.

Huvilan konserteissa tähtiä Kurt Vilestä Tinariweniin

Helsingin juhlaviikkojen entistä pidempi festivaaliperiodi tuo uudistuvaan Huvilaan laajan konserttikattauksen, joka ulottuu soulista indieen ja jazzista lastenmusiikkiin. Lavalle nousevat muun muassa Taylor Mac, Angélique Kidjo, Agnes Obel, Kurt Vile & The Violators, Low, Tinariwen ja Wigwam Experience.

Juhlaviikkojen muuhun ohjelmaan kuuluvat nykytanssin huippuvierailut Tanssin talossa, jossa nähdään muun muassa Boris Charmatzin 10000 gestures sekä Wayne McGregorin, Olafur Eliassonin ja Jamie xx:n Tree of Codes. Musiikitalossa nähdään lisäksi joukko klassisen musiikin tähtiä Mahler Chamber Orchestrasta Patricia Kopatchinskajaan ja Daniil Trifonovista Magdalena Koženáan.

Helsingin juhlaviikkoja vietetään 12.8.–4.9. Koko ohjelma on tutustuttavissa osoitteessa helsinkifestival.fi. Liput ovat myynnissä Ticketmasterin ja Lippu.fi:n kanavissa.



Medialla on mahdollisuus tutustua Huvilanrantaan Juhlaviikkojen lehdistötilaisuudessa 11.8. klo 10–11.30. Ilmoittautumiset 9.8. mennessä: tiedotus@helsinkifestival.fi.

Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneina toimivat Helsingin Sanomat ja Elisa, sponsorina Accenture ja palvelukumppaneina Akun tehdas, hasan & partners, Heku, Marski by Scandic, PunaMusta ja Renault.