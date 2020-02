FFC:s styrelse: De överenskomna reglerna måste följas för att avtalsrörelsen ska kunna genomdrivas

SAK:n hallitus: Työmarkkinakierroksen läpivienti vaatii yhteisten sääntöjen noudattamista 3.2.2020 13:16:04 EET | Tiedote

Maa on ajautunut työmarkkinariitojen sumaan, josta ei näy nopeaa ulospääsyä. Alkamassa olevat lakot vaikuttavat poikkeuksellisen voimakkaasti yhteiskunnan toimintaan. SAK muistuttaa, että vastuu tilanteesta on työantajapuolella, joka vaatii palkansaajia sitoutumaan koordinaatioon, mutta pyrkii itse irtautumaan siitä. Työantajan aloitteesta esimerkiksi kemianteollisuuden lakko on siirretty hiihtolomien aikaan.