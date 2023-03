FiBANin uusi toimitusjohtaja: "Enkelisijoittaminen on isänmaallinen teko”

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on Suomen enkelisjoittajien yhdistys, joka edistää rahoitusta listaamattomiin kasvuyrityksiin. Yhdistyksellä on yli 670 jäsentä yli 20:stä kansallisuudesta. Toiminnan ytimessä on yksityisen pääoman ja rahoitusta hakevien startupien kohtauttaminen sekä enkelisijoittajien ammattikunnan kouluttaminen Suomessa. FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista enkelisijoittajien yhdistyksistä. Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenet sijoittivat yhteensä 52,3 miljoonaa euroa 626 yritykseen. Vuoden 2022 tulokset sijoituksista ja irtaantumisista julkaistaan 28.3.2023.