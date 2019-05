Ficolo investoi yli 50 miljoonaa euroa pilvipalvelukeskuksen rakentamiseen, nousee alan suurimmaksi kotimaiseksi toimijaksi

Ficolo on vuonna 2011 perustettu Cloud Engineering -palveluihin erikoistunut data- ja pilvipalvelukeskusyritys. Ficololla on ennestään datakeskukset The Rock Porissa ja The Deck Tampereella. Nyt rakennettava uuden sukupolven pilvipalvelukeskus, Cloud Delivery Center, saa nimekseen The Air. Ficolo tarjoaa myös palveluverkon pilvi- ja konesaliyhteyksille sekä hybridipilvien keskitetyn hallinnan.

Ficolo auttaa asiakkaitaan muuntamaan liiketoimintansa pilvipalveluliiketoiminnaksi: yritys voi tarjota kaikki globaalien pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat palvelukomponentit laitetilasta ja yhteyksistä huippuluokan tietoturvaratkaisuihin. Ficolon omistajia ovat Pontos (43 %), Taaleri (43 %) sekä yrityksen toimiva johto ja hallitus (14 %).