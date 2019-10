Ficolo keräsi 20 miljoonan euron rahoituksen Suomen ensimmäisellä yksityisesti omistetun yhtiön vihreällä joukkolainalla

Auditoijan mukaan kerättyjen varojen käyttötarkoitus auttaa ehkäisemään ilmastonmuutosta.

Data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolo Oy keräsi Taalerin järjestämällä joukkolainalla 20 miljoonaa euroa, joista valtaosa käytetään Vantaalla sijaitsevan pilvipalvelukeskuksen modernisointiin ja laajentamiseen. Varoja voidaan käyttää myös yritysostoihin.

Joukkolaina on Suomen ensimmäinen yksityisesti omistetun yhtiön vihreä joukkolaina. Sen on sertifioinut norjalainen ilmastontutkimuslaitos CICERO, joka tutki joukkolainan ympäristövaikutuksia. Ficolo sai joukkolainalleen ensimmäisenä suomalaisena liikkeeseenlaskijana CICEROn korkeimman arvosanan: tämä Dark Green -arvosana annetaan hankkeille, jotka auttavat ehkäisemään ilmastonmuutosta.

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen toteutuu Vantaan pilvipalvelukeskuksen energiatehokkuudessa, lämmön talteenotossa ja kierrätyksessä sekä sataprosenttisena uusiutuvan energian, käytännössä tuulivoiman, hyödyntämisenä.

”Datakeskukset ovat hyvin energiaintensiivisiä, ja niillä on siten rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Olemme alusta asti käyttäneet pelkästään uusiutuvia energiamuotoja ja kehittäneet energiatehokkuuttamme maailman ehdottomaan kärkeen. Ympäristöasioihin panostaminen on meille selkeä strateginen valinta ja vastuullinen toimintamalli tuo samalla kilpailuetua. Se että joukkolainamme sai CICEROn korkeimman mahdollisen luokituksen on vahva viesti myös asiakkaillemme”, Ficolo Oy:n toimitusjohtaja Seppo Ihalainen sanoo.

Ficolon vihreä joukkolaina on nelivuotinen ja sen kiinteä kuponkikorko on 5,5%. Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä on 2.10.2019. Joukkolainan liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimi Taaleri Varainhoito Oy ja taloudellisena neuvonantajana Taaleri Kapitaali Oy. Järjestelyn oikeudellisena neuvonantajana toimi Borenius Asianajotoimisto.

”On hienoa, että muutkin kuin suuryritykset lähtevät hakemaan vihreää rahoitusta suoraan markkinoilta. Yrityssektori vastaa yli kahdesta kolmasosasta BKT:n arvonlisästä, joten ilmastonmuutos on torjuttava ensisijaisesti yrityksissä. Vihreä rahoitus on erinomainen keino sitouttaa sekä yritys että sijoittajat kaikkein vaikuttavimpiin hankkeisiin. Ficolo on uuden talouden yhtiönä esimerkki siitä, että uuden kasvun luominen ja ilmastonmuutoksen torjunta eivät ole toisiaan poissulkevia tavoitteita”, sanoo Vesa Heikkilä, Taaleri Kapitaali Oy:n toimitusjohtaja.

”Olemme ilahtuneita, että Ficolon vihreä joukkolaina on herättänyt näin suurta suosiota sekä yksityisten että institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Pontokselle kiinteistöjen ympäristövaikutusten minimointi on tärkeää ja vihreä joukkolaina vahvistaa Ficolon jo entuudestaan esimerkillistä asemaa tämän arvon toteutuksessa. Joukkolainan lyhyt myyntiaika ja merkittävä ylimerkintä kertoo, että sijoittajat luottavat Ficolon kykyyn toteuttaa historiansa suurin investointi menestyksekkäästi”, toteaa Tom Järvi, Ficolon hallituksen jäsen ja sen toisen pääomistajan Pontos Oy:n talousjohtaja.