Ficolo nousee alan suurimmaksi kotimaiseksi toimijaksi investoimalla pilvipalvelukeskukseen pääkaupunkiseudulle

Pontos Oy ja Taaleri Datacenter Ky omistavat tasaosuuksin noin 80% data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolosta, joka ostaa Vantaalla sijaitsevan datakeskuksen ja investoi voimakkaasti sen laajentamiseksi moderniksi pilvipalvelukeskukseksi. Yhteensä hankkeen suuruus on yli 50 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytetään ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Investointi kasvattaa Ficolon liiketoiminnan uudelle tasolle, nostaa pääkaupunkiseudun Euroopan datakeskusten kärkikastiin sekä vahvistaa osaltaan Suomen kilpailukykyä uuden sukupolven IoT-ratkaisujen ja teollisen internetin hyödyntämisessä.

Osana hanketta myös Ficolo ja Fujitsu Finland Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Sopimus ei vaikuta Fujitsun tuottamiin konesalipalveluihin tai asiakassuhteisiin.

Investoinnin myötä Ficolo on yksi Suomen datakeskusmarkkinan suurimmista toimijoista ja ainoa tämän kokoluokan kotimaisessa omistuksessa oleva yritys. Uutta keskusta markkinoidaan IT-palvelutaloille, SaaS-yrityksille ja ulkomaisille toimijoille, jotka tarvitsevat joko konesalitilaa omille palvelimilleen tai palvelintilaa pilvipalveluilleen.

”Ficolo voi nyt toimia entistä paremmin suomalaisomisteista datakeskusta etsivien kotimaisten yritysten kumppanina sekä myös Eurooppaan etabloituvien aasialaisten yritysten alueellisena keskuksena ja Euroopassa jo olevien yhdysvaltalaisyritysten paikallisena keskuksena. Tavoitteemme on nousta alan suurimmaksi toimijaksi Suomessa, vahva kotimainen omistus antaa tälle hyvän selkänojan”, Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen sanoo.

”Ficolo edustaa Pontoksen sijoitusstrategian ydintä, jossa kiinteistö- ja pääomasijoittaminen kohtaavat. Ficolon kaltaisissa sijoituksissa aktiivinen omistaminen on parhaimmillaan, koska Pontos pääsee käyttämään ydinosaamistaan yhtiön sparrauksessa. Vahva yhteistyö johdon, hallituksen ja omistajien välillä on edellytys yhtiön menestykselle”, kertoo Pontoksen talousjohtaja Tom Järvi, joka yhdessä Pontoksen lakiasiainjohtajan Päivi Tomulan kanssa on Ficolon hallituksessa. He ovat olleet tiiviisti mukana uuden datakeskushankkeen rahoitus- ja sopimusneuvotteluissa.

”Uskomme, että kotimaisuus on merkittävä etu yhtiön markkinoidessa osaamistaan luotettavana palvelujen tarjoajana”, sanoo Päivi Tomula.

Ficolo päätyi datakeskuksen ostoon ja sen laajentamiseen kartoitettuaan tarkemmin useita kohteita eri puolilta pääkaupunkiseutua. Keskus osoittautui ihanteelliseksi niin sijainnin, turvallisuuden, sähkönjakelun kuin lämmön talteenottomahdollisuuksien suhteen. Keskuksen laajentamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti pilvipalveluiden vaatimuksiin, fyysiseen ja digitaaliseen turvallisuuteen, nopeisiin yhteyksiin, energiatehokkuuteen, keskitettyyn hybridipilven hallintaan sekä erilaisiin elinkaaripalveluihin.

Lisätietoja:

Seppo Ihalainen, toimitusjohtaja, Ficolo Oy, p. 044 774 4300

Tom Järvi, talousjohtaja, Pontos Oy, p. 040 548 2357

Ficolo on vuonna 2011 perustettu Cloud Engineering -palveluihin erikoistunut data- ja pilvipalvelukeskusyritys. Ficololla on ennestään datakeskukset The Rock Porissa ja The Deck Tampereella. Nyt rakennettava uuden sukupolven pilvipalvelukeskus, Cloud Delivery Center, saa nimekseen The Air. Ficolo tarjoaa myös palveluverkon pilvi- ja konesaliyhteyksille sekä hybridipilvien keskitetyn hallinnan.

Ficolo auttaa asiakkaitaan muuntamaan liiketoimintansa pilvipalveluliiketoiminnaksi: yritys voi tarjota kaikki globaalien pilvipalveluiden tuottamiseen vaadittavat palvelukomponentit laitetilasta ja yhteyksistä huippuluokan tietoturvaratkaisuihin. Ficolon omistajia ovat Pontos (n. 43 %), Taaleri (n. 43 %) sekä yrityksen toimiva johto ja hallitus (n. 14 %).