Fidelity International avaa konttorin Helsingissä tänään. Toimisto on varainhoitajan kolmas sivukonttori Pohjoismaissa ja konkreettinen seuraus Fidelityn halusta lisätä läsnäoloaan Suomessa.

Fidelity International tuli yhtenä ensimmäisistä globaaleista varainhoitajista Pohjoismaiden alueelle perustamalla toimiston Tukholmaan yli 20 vuotta sitten. Muutama vuosi sitten yhtiö avasi toimiston Kööpenhaminassa. Läsnäolo pohjoismaisilla markkinoilla on tärkeää Fidelitylle, sillä se antaa yhtiölle mahdollisuuden olla tiiviissä vuorovaikutuksessa paikallisten sijoittajien kanssa ja keskustella heidän yksilöllisistä sijoitustarpeistaan.

– Jalansijamme vahvistaminen Pohjoismaissa on meille merkityksellistä. Uskomme alueen olevan kasvava ja tärkeä markkina. Läsnäolomme vahvistaminen Helsingissä antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa suoria suhteita suomalaisiin ammattisijoittajiin ja kehittää ymmärrystämme heidän tarpeistaan, sanoo Steven Edgley, joka johtaa Fidelity Internationalin myyntiä institutionaalisille sijoittajille Euroopassa.

Helsingin-toimistoa vetää Kaisa Paatsola, Fidelity Internationalin Suomen-myyntijohtaja. Kaisalla on useiden vuosien kokemus asiakastyöstä ammattisijoittajien kanssa. Ennen Fidelityyn tuloaan hän työskenteli Danske Bankissa.

– Minun tehtäväni on ennen kaikkea kehittää uusia suhteita Suomessa, kuunnella paikallisten ammattisijoittajien tarpeita ja vastata niihin. Finanssitrendien muutokset ja markkinoiden volatiilisuus ovat esimerkiksi johtaneet siihen, että kiinnostus aktiivisesti hallinnoituihin korko- ja osakerahastoihin on kasvanut. Odotan innokkaasti mahdollisuutta tuoda suomalaiset sijoittajat yhteen Fidelityn globaalin verkoston kanssa ja yhdistää heidät Hongkongissa, Tokiossa, Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa olevien salkunhoitajiemme kanssa, sanoo Kaisa Paatsola.

Suomen-toimisto on ollut Finanssivalvonnan valvonnassa joulukuusta 2017.

