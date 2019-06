Fidelity tuo markkinoille oman vastuullisuusluokituksensa

Fidelity International kehittää maailmanlaajuista tutkimustarjoomaansa lanseeraamalla oman vastuullisuusluokituksensa.

Fidelityn yli 3 000 osake- ja korkosijoitusten liikkeellelaskijan seurannassa hyödynnetään Fidelityn laajaa tutkimusta ja jatkuvaa vuoropuhelua yritysten johtoryhmien kanssa. Näiden perusteella yhtiöt luokitellaan niiden yritysvastuuarvioinnin mukaan. Luokitus jakaa sijoitusmaailman 99 alaluokkaan, joissa kussakin yritystä arvioidaan toimialakohtaisin kriteerein suhteessa kilpailijoihinsa. Luokittelu ulottuu A:sta E:hen.

”Sijoitusprosessiimme kuuluu olennaisen osana arvioida, miten tehokkaasti yritys palvelee sidosryhmiään laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. Oman vastuullisuusluokitustyökalun kehittäminen oli luonnollinen seuraava askel, joka istuu alhaalta ylös -tutkimusprosessiimme ja hyödyntää mahdollisuuttamme tutustua yhtiöihin syvällisesti”, Fidelity Internationalin korkosijoitusten maailmanlaajuinen tutkimusjohtaja Marty Dropkin sanoo.

”Oman luokituksemme vahvuus on liikkeellelaskijatason osake- ja korkosijoitusanalyysin yhdistäminen yritysvastuutiimimme, salkunhoitajiemme ja analyytikkojemme jatkuvaan vuoropuheluun yritysten kanssa. Sen ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme hyvin tulevaa ennakoivan näkymän yrityksen yritysvastuumittareihin ja tulevaisuuden kehityskulkuun vaikuttaviin tekijöihin”, sanoo Fidelity Internationalin osakesijoituksista vastaava johtaja Ned Salter.

Fidelityn luokitus perustuu yli 180 osake- ja korkosijoitusanalyytikon arvioihin. Analyytikot osallistuvat vuosittain yli 16 000 yritystapaamiseen. Luokituksia päivitetään vuosittain tai yhtiön strategiauudistuksen tai poikkeuksellisen tapahtuman seurauksena. Luokitukset on integroitu Fidelityn sijoitusprosessiin, ja ne ovat kaikkien Fidelityn sijoitustiimien käytettävissä lisämateriaalina. Ne tukevat sijoituspäätöksiä Fidelityn asiakassalkuissa.

FIDELITY LAUNCHES PROPRIETARY SUSTAINABILITY RATINGS

London, 24 June 2019: Fidelity International (Fidelity) has enhanced its global research capabilities with the launch of its proprietary sustainability ratings.

Comprising of Fidelity’s equities and fixed income coverage universe of over 3,000 issuers, the sustainable ratings will leverage Fidelity’s extensive research capabilities and ongoing engagement with management teams to provide a forward-looking evaluation of a company’s focus and trajectory on ESG-related issues. The ratings framework divides this investment universe into 99 subsectors, each with industry-specific criteria against which the issuer is assessed relative to its peers, using an A to E rating.

Marty Dropkin, Global Head of Research, Fixed Income, Fidelity International commented: “Evaluating how effectively a company serves its stakeholders in the broadest sense is integral to our investment process. Building this proprietary sustainability ratings tool was a natural next step that matches our bottom-up fundamental research process and draws on our deep corporate access.”

Ned Salter, Head of Equity, Fidelity International said:“The strength of our proprietary ratings lies in the integration of our equity and fixed income research at the issuer level with the ongoing engagement undertaken by our ESG team, portfolio managers and analysts. This gives us the opportunity to provide our clients with a truly forward-looking view of the multiple factors impacting a company’s ESG performance and future trajectory.”

Fidelity’s proprietary sustainability ratings will draw upon the assessments of more than 180 equities and fixed income analysts who take part in more than 16,000 company meetings a year. The ratings will be updated annually or following a change of policy or an exceptional event at the company. The proprietary ratings have been fully integrated into Fidelity’s investment process and will be available to all of our investment teams as an additional source of insight and to support investment decisions across Fidelity’s client portfolios.

