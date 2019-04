Fidelix Group ostaa Ruotsalaisen EcoGuardin – Syntyy uusi Pohjoismainen markkinajohtaja kiinteistöjen älykkäissä ratkaisuissa

Julkaisuvapaa 5.4.2019 klo 7.00. Fidelix Holding Oy on 2.4. sopinut EcoGuard AB:n koko osakekannan ostamisesta. EcoGuard toimittaa kiinteistönomistajille pilvipohjaisia ohjelmistoja, antureita ja innovatiivisia mittausratkaisuita energiankustannusten seurantaan asuinkiinteistöissä.

EcoGuardin innovatiiviset mittausratkaisut mahdollistavat lämpötilan-, veden- sekä sähkönmittauksen ja laskutuksen kulutuksen mukaan. Palvelu antaa kiinteistönomistajalle mahdollisuuden analysoida, optimoida ja laskuttaa käytetystä energiasta kulutuksen mukaan. Kiinteistön omistajan lisäksi sähkön ja veden kulutusta voivat analysoida palvelun avulla myös asuntokohtaisesti yksittäiset asukkaat.

"EcoGuardilla on vakuuttavaa näyttöä asuinrakennusten omistajien haasteiden kokonaisvaltaisessa ratkaisemisessa. Palaute, jota saimme EcoGuardin asiakkaita oli poikkeuksetta erinomaista. Tämä on paras todiste erinomaisesta työstä, jota koko tiimi on tehnyt vuodesta 2004 lähtien" sanoo Tero Kosunen, Fidelixin toimitusjohtaja.

"Olemme iloisia saadessamme mahdollisuuden liittyä Fidelix Groupiin” Uskomme, että Fidelix on meille erinomainen kumppani tukemaan kasvustrategiaamme Ruotsissa ja näemme erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia laajentaa palveluitamme myös Suomalaisille asuinkiinteistöjen omistajille. Olemme entistä vahvempia, kun digitalisoimme kiinteistöjä yhdessä" Sanoo Björn Fagerdahl, EcoGuardin toimitusjohtaja.

EcoGuardin liikevaihto on 100 MSEK ja se työllistää noin 50 henkilöä. Kaupalla ei ole vaikutusta työntekijöihin kummassakaan yrityksessä. Fidelixin pro forma liikevaihto on yli 40MEUR ja yritys työllistää 280 henkeä.