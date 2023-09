Fiksukatsastus Oy Kokkolasta sekä Pietarsaaresta ja Sulantien Autokatsastus Oy Tuusulasta Suomalaisen Plus Katsastus -ketjun omistukseen.

Katsastusketjulla jo 38 katsastusasemaa. Suomalainen Plus Katsastus – ketju vahvistaa toimintaansa Keski-Pohjanmaalla sekä pääkaupunkiseudulla hankkimalla omistukseensa Fiksukatsastus Oy:n toimipisteet Kokkolasta ja Pietarsaaresta sekä Sulantien Autokatsastuksen Tuusulasta.



Suomalainen Plus Katsastus -ketju on viime aikoina laajentunut voimakkaasti, ketjulla on yritysostojen jälkeen 38 katsastusasemaa ja sen valtakunnallinen markkinaosuus on 13% katsastusmarkkinoista ollen alan toiseksi suurin toimija. Konsernin liikevaihto kasvaa yli 20 miljoonan euron, työllistäen n. 200 alan ammattilaista. Yrityksen pääkonttori toimii Raisiossa. Plus Katsastus palveluita tarjotaankin jo lähes kaikissa suurissa kaupungeissa Etelä Suomessa,Jyväskylässä, Kuopiossa ja Kajaanissa sekä Pohjanmaalla, jossa yritysoston jälkeen on viisi katsastusasemaa. Myyjäyhtiöiden entiset omistajat jäävät Plus Katsastuksen palvelukseen.



Myyjän neuvonantajana toimi Tulosjärjestelyt Partners Oy. Tulosjärjestelyt Partners Oy on yrityskauppoihin ja juridiikkaan keskittyvä asiantuntijayritys. Yhtiön erityisosaamista on pk-yritysten yrityskaupat ja omistusjärjestelyt. Lisätietoja yhtiön palveluista: Lisätietoja yhtiön asiantuntijapalveluista