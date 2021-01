Fiksuviini kokoaa tiedot Alkossa myytävistä edullisista laadukkaista poistoviineistä yhteen paikkaan ja on samalla ekoteko

Uusi Fiksuviini-palvelu kokoaa maahantuojien viinien poistoerät kuluttajalle ostettaviksi edulliseen hintaan. Poistoon menevät löytöviinit ovat esillä Fiksuviinin verkkosivuilla. Ne ovat myynnissä niin kauan kuin tuotetta riittää. Viinien myynti tapahtuu Alkon kautta.

Viinien maahantuojat kamppailevat jatkuvasti poistoviinien kanssa. Joskus ravintolat tilaavat erikoiseriä, jotka eivät kaikki tulekaan myydyiksi tai Alkon odotettu myynti ei kohtaa todellisuutta. Pahimmillaan viinejä joudutaan hävittämään tuhansia pulloja, koska myyjä ja ostaja eivät kohtaa toisiaan.

Fiksuviinin tavoite on saada poistoerät myydyiksi ja samalla tuottaa viininystävälle positiivisia kokemuksia sellaisten viinien parissa, joita hän ei ehkä muuten ostaisi.

”Jos itävaltalainen Pinot Noir ei ole tuttu tai et ole ennen maistanut vaikkapa Blaufränkisch-lajikkeesta tehtyjä punaviinejä, sellaisen löytää Fiksuviini.fi:n kautta. Fiksuviini on siis samalla elämysmatka uusien viinien ja rypäleiden maailmaan”, kertoo Fiksuviinin ideoitsija, Domaine Wines Finland Oy:n kaupallinen johtaja, Henry Johansson.

Fiksuviinin kautta viinien myynti Alkon kautta vähentää turhaa ympäristökuormitusta, sillä usein poistoeriä myydään esimerkiksi Viron viinikauppiaille, jotka myyvät niitä meille takaisin tarjoushintaan hyvällä katteella.

”On ekologisesti kestämätöntä, että viinejä joudutaan kuljettamaan edestakaisin Suomenlahden yli pelkästään siksi, että tuotteet saadaan kuluttajille tarjolle ja myydyiksi. Tilaamalla fiksun viinin estät samalla hävikkiä ja pienennät hiilijalanjälkeä”, Johansson perustelee.

Viinit suoraan kuluttajille vaivattomasti ja hyvälaatuisina

Fiksuviinin kautta kuluttaja saa usein viininsä juomakuntoisina eli hiukan kypsyneinä. Yleensä Alkon hyllyissä olevat viinit ovat tuoreinta vuosikertaa, mutta nyt sieltä voi helpoiten saada juuri parhaimmillaan olevia viinejä.

”Maahantuojalle Fiksuviini tuo tehokkaan tavan poistoerien hallintaan. Ja sehän on tärkeää, kun poistoerissä itse myyntiin ei haluta tai voida kuluttaa liikaa aikaa ja vaivaa”, Johansson tähdentää.

Miksi kuluttaja ei ole ennen nähnyt Alkoissa hinnanalennuksia kuin satunnaisesti? Syynä on se, että hinnanmuodostuksesta vastaa maahantuoja. Harvat alennuserät ovat koskeneet pääosin glögejä ja joulun erikoispakkauksia.

”Fiksuviini on käytännössä kuluttajalle lähes ainoa keino tehdä Alkosta edullisia viinilöytöjä. Viini-ihmisen näkökulmasta voi toivoa, että mahdollisimman moni maahantuoja liittyy mukaan palveluun”, Johansson sanoo.

Maahantuojat ovat tyytyväisiä Fiksuviiniin

Maahantuojista palvelussa ovat mukana Nordalco, Domaine Wines Finland sekä Solera Finland. Tuotepäällikkö Joachim Kurtén Nordalcolta kertoo, että Fiksuviini on tehty viininystävälle, joka haluaa parempaa laatua huokeampaan hintaan.

”On kaikille mukavampaa, kun saatamme hyvät viinit asiakkaiden ulottuville edullisesti kuin, että pahimmillaan jossain vaiheessa joutuisimme kaatamaan ne epäkurantteina viemäriin”, Kurtén perustelee.

Alkon järjestelmä aiheuttaa välillä päänvaivaa maahantuojille. Niinpä myynnin ennustaminen menee joskus metsään. Silloin maahantuojan varastoon jää mainioita viinejä, jotka eivät enää liiku esimerkiksi pienen myymäläpeiton takia.

”Ylisuuri varasto on viinikauppiaan surma. Tuomme Fiksuviinin avulla kuluttajille mahdollisuuden ostaa hyviä viinejä poistohinnoin ja korjaamme samalla omaa varastoarvoamme paremmalle tasolle”, Kurtén sanoo.

Fiksuviini.fi-palvelun kautta tilaaminen on helppoa. Se tapahtuu seuraamalla verkkosivuston päivityksiä tai Facebook-sivua tai tilaamalla uutiskirjeen. Niissä näkyy heti, kun uusi tuote on myynnissä. Tilaukset tapahtuvat turvallisesti ja vastuullisesti Alkon verkkokaupan kautta.

Fiksuviini.fi:ssä on tarjolla lukuisia noin kymmenen euron hinnalla erinomaisia viinejä. Oheiset viiniarviot ovat sommelier Petri Pellisen:

Springfield Sauvignon Blanc 2018, Etelä-Afrikka

Kirkas ja vaalean kellanvihertävä valkoviini. Puhdas, raikas ja vielä nuorehko tuoksu, jossa on karviaismarjaa, limeä ja hiukan trooppista otetta ananaksen muodossa. Maku on kuiva ja raikkaan hapokas. Viinissä on hyvä, kypsä ja intensiivinen hedelmäisyys sekä tasapaino ja kevyttä mineraalisuutta. Loistava viini vähän aromaattisemmille äyriäisruoille, kuten aasialaisittain tehtyjen kampasimpukoiden kanssa.

91/100 p. 10,00 e.

Esterházy Chardonnay Leithaberg 2017, Itävalta.

Kirkas ja hiukan oljenkeltainen valkoviini. Puhdas ja kehittynyt tuoksu, jossa on voita sekä paahdettua ruisleipää. Mukaan nousee hasselpähkinää sekä kaneliomenaa. Vivahteikas, hieno ja runsas tuoksumaailma. Maku on kuiva ja viinillä on hyvä intensiteetti. Hiukan kermainen suutuntuma. Hyvä hapokkuus tukee runsasta ja voimakasta makua. jossa on samoja paahdettuja elementtejä kuin tuoksussa. Hyvin ikääntynyt viini, joka tuo mieleen ikääntyneempien ja kalliimpien Bourgognen Chardonnay-viinien makumaailman. Klassikkoviini voissa paistetulle merianturalle.

92/100 p. 9,98 e.

Esterházy Estoras Pinot Noir 2017, Itävalta

Väriltään kirkkaan granaatinpunainen ja hivenen kuulakka punaviini. Tuoksu on nuorehko, raikas sekä karpalon ja hapankirsikan sävyttämä. Aistittavissa myös hiukan vaniljaa sekä hento floraalinen ote kevyen ruusun tuoksun kautta. Maku on kuiva ja raikkaan hapokas sekä vielä nuori. Hedelmäisyydessä on hyvä intensiteetti. Maku toistaa tuoksun elementtejä. Kevyet kypsät tanniinit antavat ryhtiä viinille. Pitkähkö jälkimaku päättyy tummasuklaiseen ja hiukan vaniljaiseen makuun. Mainio viini esimerkiksi paahdetulle ankalle tai hanhelle.

91/100 p. 9,98 e.