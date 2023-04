Fiksuviini.fi julkaisee vuoden 2023 parhaan punaisen hanaviinin

Hanaviini, BIB, Bag in box, lootaviini, tonkkaviini, hanapakkaus. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta on selvää, että suomalaiset kuluttajat rakastavat tähän pakkausmuotoon pakattuja viinejä.

"Hanaviinit ja muuhun kuin lasiin pakatut viinit hallitsevat Suomen viinimarkkinaa jo yli 50 % markkinaosuudellaan kaikesta viinimyynnistä. Kuitenkin näillä viineillä on usein laadultaan huonomman viinin maine. Koska on kuitenkin selvää, että kuluttajat pitävät näistä viineistä, niin päätimme lähteä selvittämään, mikä viini on Fiksuviinin kriteereillä arvioituna se kaikista paras. Päätimme antaa tehtävän asiantuntijoillemme Petri Pelliselle ja Juha Lihtoselle. He tarttuivat tehtävään ilolla, vaikkakin hymy hieman hyytyi tehtävän laajuuden selvitessä." Fiksuviini.fi-palvelun perustaja Henry Johansson taustoittaa hymyillen syitä uudelle viinikilpailulle.

"Suomessa on saatavilla Alkon valikoimassa noin satakolmekymmentä erilaista kolmen litran punaista hanaviiniä, joten valikoima on runsas. Esikarsinnan kautta jätimme pois osan viineistä lopullisten maistettavien viinien joukosta. Jätimme pois viinejä, joilla ei ollut saatavuutta verkkokaupassa valintahetkellä, viinejä joiden makuprofiilia dominoi runsas jäännössokeri. Emme myöskään maistaneet uudestaan viinejä, jotka olimme jo maistaneet eri yhteyksissä. Lopputuloksena tiimimme maistoi hieman alle neljääkymmentä erilaista punaista kolmen litran hanaviiniä. Näytteet ostimme Alkon verkkokaupasta aivan samalla tavalla, kuin kuluttajat sen tekisivät." Johansson avaa valintaprosessia.



“Hanapakkausviinitastingissä tarjonta oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yllätyksetön. Viinit olivat vaatimattomia, samankaltaisia ja valtaosaa leimasi makua pyöristävä makeus. Tunnettujen tuottajanimien viinit olivat järjestäen siistejä ja hyvin tehtyjä, joskin persoonattomia. Hanapakkausviinien kohdalla on myös hyvä todeta, ettei hinta määrittele todellakaan viinien laatua. Joukon arvokkaimmat viinit eivät sijoittuneet omissa arvioissani lähellekään kärkeä." Juha Lihtonen kuvailee tuntojaan maistelun jälkeen.

"Lähtökohtaisesti ei ole kovin yleistä maistella huomattavan suuria määriä erilaisia hanaviinejä kerralla. Tämä toi pruuviin jo oman haasteensa. Viinien samankaltaisuus oli kuitenkin yllätys, vaikka siihen oli osannut valmistautua etukäteen. Yleisesti otten viinit olivat siistejä, hyvin valmistettuja mutta persoonattomuus vaivasi useita, vaikka rehellisyyden nimessä pitää todeta että hanapakkukseen pakatuissa punaviineissä on aina kysymyksessä suhteellisen edullinen viini." Petri Pellinen summaa pruuvista.

Ylipäätään tuon määrän maistaminen analyyttisesti ja yhdellä istumalla on haastavaa. On yksi asia maistaa viinejä pikaisesti todeten pitääkö vaiko ei, mutta ammattimaistamiseen kuuluu analyysi sekä erilaisten johtopäätösten teko. Tällä kertaa tuo tehtävä oli vaativa, sillä niin moni viini muistutti toisiaan.

Miten löytää eroja viineistä, joista pääosa on hillomaisen hedelmäisiä, kevyen paahteisia sekä kevyen mausteisia ja joilla on pehmeät tanniinit ja samankaltainen hapokkuus?

No ei se helppoa ollutkaan, mutta sitä me teemme Fiksuviinissä. Maistelemme paljon viinejä, jotta muiden ei tarvitse tehdä sitä. Meidän onneksi muutama kärkiviini löytyi, sekä yksi selkeä voittaja. Sen paljastamme 27.4. klo 8:00