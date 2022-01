Filippiiniläisten hoitajien kansainvälisen rekrytoinnin vastuullisuudessa paljon kehitettävää

Monissa vauraissa maissa kärsitään hoitajapulasta ja yhä useampi maa on kääntänyt katseensa Filippiineille, josta on rekrytoitu tuhansia hoitajia eri puolille maailmaa vuosittain. Suomi on yksi kohde monien muiden maiden joukossa. Koronapandemia on vain lisännyt hoitajapulaa.

Kun Suomessa ja muissa kohdemaissa puhutaan filippiiniläisistä hoitajista, heille itselleen annetaan melko vähän puhetilaa. Emme ole kovin hyvin selvillä, mitä mieltä hoitajat itse ovat ulkomailla työskentelystä. Hoitajat eivät välttämättä uskalla puhua täysin avoimesti ja rehellisesti kohdemaan edustajille, kuten työnantajille, rekrytointiyhtiöiden edustajille tai medialle esimerkiksi kokemastaan rasismista.

Vastuullisuusanalyysi: Kilpailu filippiiniläisistä hoitajista kiristyy, on tuotettu kansainvälisen yhteistyön avulla. Filippiineillä työskentelevät freelance-toimittajat Ma Rowena Cabarubias ja Jelena Paleng haastattelivat 23 filippiiniläistä hoitajaa. Haastatelluilla hoitajilla oli kokemusta työskentelystä Euroopassa, Saudi-Arabiassa, Japanissa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Kiertävän siirtolaisuuden periaate edellyttää, että hoitajien osaamisen täytyisi kehittyä ulkomailla – tämä periaate ei usein toteudu

Vastuullisuusanalyysissä on arvioitu eri maiden tarjoamia palkkoja ja rekrytointimallien vastuullisuutta kansainvälisten järjestöjen luomien periaatteiden, mittareiden ja suositusten avulla. Niitä ovat luoneet muun muassa Kansainvälinen työjärjestö ILO, Maailman terveysjärjestö WHO, Global Slavery Index -hanke, Institute of Human Rights and Business -järjestö. Lisäksi vuonna 2011 on luotu niin sanotut Dhakan periaatteet kansainväliselle siirtolaisuudelle.

Suurimpia ongelmia ovat hoitajien osaamispotentiaalin hyödyntämättä jättäminen ja perheenyhdistäminen.

Kansainvälisen terveydenhuoltoalan siirtolaisuuden pitäisi perustua WHO:n eettisen ohjeiston mukaan kiertävälle siirtolaisuudelle, jolloin ulkomailla työskentelevä hoitaja kehittäisi osaamistaan. Palatessaan kotimaahansa hoitaja voisi tällöin tuoda ulkomailla hankittua osaamista kotimaahansa. Tämä periaate ei pääasiassa toteudu filippiiniläisten hoitajien kohdalla, koska usein koulutetut sairaanhoitajat tekevät avustavia hoiva-alan töitä ulkomailla. Etenemistä sairaanhoitajaksi haittaa myös puutteellinen kohdemaan kielitaito, erityisesti Euroopassa.

Perheenyhdistämisen tiellä on usein hoitajien liian alhainen palkkataso ja byrokratia.

”Perheenyhdistämisen helpottaminen parantaisi merkittävästi kansainvälisten rekrytointien vastuullisuutta. Se voisi olla myös Suomelle yksi keino houkutella hoitoalan osaajia maahan”, vastuullisuusanalyysin toimittanut Outi Toivanen-Visti sanoo.

Muita vastuullisuusongelmia ovat muun muassa rekrytointeihin liittyvät maksut ja riippuvuus ulkomaisesta työnantajasta.

Ilmastonmuutos ja korona saattavat jopa lisätä hoitajatarjontaa Filippiineiltä, mutta yhä useampi lähtee vastentahtoisesti ja pakosta

Filippiinit on yksi eniten ilmastokriisistä kärsiviä maita. On oletettavaa, että ilmastokriisin syventyessä Filippiineiltä hakeudutaan entistä enemmän ulkomaille.

Koronapandemia on ollut maassa vaikea ja lisännyt pelkoja hoitotyötä kohtaan, mutta samaan aikaan hoitajille on kysyntää. Moni ulkomaille lähtenyt hoitaja olisi halunnut jäädä pandemian aikana perheensä ja lastensa luokse, mutta ulkomailta saadut rahalähetykset ovat merkittävä tulonlähde kotitalouksille. Pakottava tarve lähteä ulkomaille töihin lisää riskiä, että työntekijät altistuvat hyväksikäytölle.

