Fimlab aloittaa koronaviruksen vasta-ainetestaukset – varoittaa vielä luottamasta vasta-aineiden antamaan suojaan

Fimlab on aloittanut koronaviruksen osoitustestin rinnalla vasta-ainetestauksen. Verestä mitattavista vasta-aineista voidaan arvioida, onko henkilö jo sairastanut infektion. Koska kyseessä on helposti tarttuva ja vaarallinen tauti, on vasta-ainetuloksista johtopäätösten tekemisessä kuitenkin oltava varovainen.

Markkinoilla on tällä hetkellä jo kymmeniä koronaviruksen vasta-ainetestejä. Niiden kaupalliseen tarjontaan on liittynyt suuria lupauksia ja ylilyöntejä, ja Fimea on jo kieltänyt ainakin yhden heikkotasoisen pikatestin markkinoinnin. Fimlab varmistaa positiivisten testitulosten oikeellisuuden toisella vasta-ainemäärityksellä. Tästä huolimatta Fimlabista korostetaan, että parhaatkin vasta-ainetestit vaativat niihin perehtyneen lääkärin tulkintaa. Erityisesti arvioitaessa vasta-aineiden antamaa suojaa koronavirusta kohtaan on vielä oltava varovainen. - Aloitamme vasta-aineiden testauksen mutta painotamme, että testien käytön tulee olla harkittua. Koronavirus on uusi tuttavuus, eikä kenelläkään ole vielä syvällistä tietoa vasta-aineiden tasojen tulkinnasta tai merkityksestä eri tilanteissa. Se että henkilöllä on vasta-aineita, ei valitettavasti oikeuta siihen tulkintaan, että henkilö olisi suojassa infektiolta ja tartuttamaton, korostaa Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen. Vasta-ainetesti täydentää viruksen osoittamiseen perustuvaa PCR-testiä, jota käytetään tuoreiden infektioiden toteamiseen. Fimlab tekee tällä hetkellä 500–1000 PCR-testiä päivittäin. - Me käymme tiivistä keskustelua sairaaloiden infektiolääkäreiden kanssa testin toimivuudesta erilaisissa tilanteissa ja eri-ikäisillä potilailla varmistaaksemme testien oikean kohdentamisen, kertoo Fimlabin mikrobiologian ylilääkäri Tapio Seiskari. Elimistö muodostaa vasta-aineita puolustautuakseen viruksilta ja bakteereilta. Vasta-aineita alkaa kehittyä, kun ihminen kohtaa uuden taudinaiheuttajan tai saa rokotteen. Koronaviruksen vasta-aineita voidaan todeta 2-3 viikon kuluttua tartunnasta, joten vasta-ainetesti ei sovellu tuoreen infektion toteamiseen. Vasta-ainetestiä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun selvitetään syytä pitkään jatkuneisiin infektio-oireisiin, joiden alkuvaiheessa ei ole tehty koronaviruksen PCR-testiä, tai jos PCR-testin tulos on ollut negatiivinen. Vasta-ainetestillä voidaan myös arvioida, onko henkilö jo sairastanut infektion. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole varmuutta, kuinka hyvin vasta-aineet suojaavat uudelta koronavirustartunnalta tai kuinka kauan mahdollinen suoja kestää. THL käyttää vasta-ainetestejä vielä toistaiseksi vain arvioidakseen epidemian laajuutta väestössä. Fimlabin mukaan testien käyttö yksittäisellä potilaalla pitääkin perustua tarkkaan harkintaan. Kun taudin esiintyvyys on niin alhaisella tasolla kuten nyt, on mahdollista, että osa positiivisista vasta-ainetuloksista on vääriä. - On vielä ennenaikaista ajatella, että testejä voitaisiin käyttää työpaikoilla tunnistamaan taudille vastustuskykyisiä henkilöitä, vaikka tämä olisikin houkuttelevaa. Väärät johtopäätökset vastustuskyvystä voivat olla kohtalokkaita yksilölle ja hänen ympäristölleen, Seiskari painottaa.

