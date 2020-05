Fimlabille jättiapuraha koronatutkimukseen

Fimlab aloittaa koronaviruksen vasta-ainetestaukset – varoittaa vielä luottamasta vasta-aineiden antamaan suojaan 11.5.2020 11:17:58 EEST | Tiedote

Fimlab on aloittanut koronaviruksen osoitustestin rinnalla vasta-ainetestauksen. Verestä mitattavista vasta-aineista voidaan arvioida, onko henkilö jo sairastanut infektion. Koska kyseessä on helposti tarttuva ja vaarallinen tauti, on vasta-ainetuloksista johtopäätösten tekemisessä kuitenkin oltava varovainen.