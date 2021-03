Financial Times: Evondos Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalla

Maailman johtava talousjulkaisu Financial Times on noteerannut suomalaisen Evondosin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalle. Financial Times julkaisee vuosittain tutkimusyhtiö Statistan kokoaman FT-1000-listan tuhannesta Euroopan nopeimmin kasvaneesta yrityksestä.

Financial Times on tiistaina 2.3.2021 julkaissut Statistan kanssa FT-1000-listan Euroopan tuhannesta nopeimmin kasvavasta yrityksestä. Suomalainen terveysteknologiayritys Evondos on nimetty listassa Euroopan 211. nopeimmin kasvavaksi yritykseksi. Evondos sijoittui neljänneksi suomalaiseksi yritykseksi listalle ja alansa kategoriassa (Pharmaceuticals) toiseksi.

’’Olemme ylpeitä siitä, että Evondos on noteerattu Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten joukkoon. Olemme kuluneina vuosina panostaneet kaupallistamiseen ja myyntiin, ja sen ansiosta saavuttaneet merkittävää kasvua. Useat edelläkävijäkunnat ja -kaupungit Pohjoismaissa ovat valinneet Evondos-palvelun sen toimintavarmuuden ja luotettavuuden ansiosta’’, kertoo Evondosin toimitusjohtaja Eetu Koski.

Evondos on vuonna 2008 perustettu suomalainen terveysteknologiayritys, joka tarjoaa automaattista lääkeannostelupalvelua. Teknologiaan pohjautuva palvelu koostuu kotihoidon asiakkaan kotiin vietävästä lääkeannostelurobotista, etähallintajärjestelmästä ja lukuisista muista itsenäistä asumista tukevista palveluelementeistä.

’’Evondosin lääkeannostelupalvelu varmistaa, että kotihoidon asiakkaat saavat oikeat lääkkeet aina oikeaan aikaan ja oikeana annoksena automaattisesti. Palvelumme parantaa lääkehoidon laatua, potilasturvallisuutta ja tukee itsenäistä elämää kotona. Palvelumme avulla on jaettu jo yli 8 miljoonaa lääkeannosta’’, Koski kertoo.

Financial Timesin noteerauksen takana liikevaihdon vahva kasvu

Englantilainen Financial Times on arvostettu talousalan julkaisu, joka on perustettu Lontoossa vuonna 1888. Financial Times julkaisee nyt viidettä kertaa Statistan kokoaman FT-1000-listan tuhannesta Euroopan nopeimmin kasvavasta yrityksestä. Listan perusteena on liikevaihdon kasvu vuosien 2016–2019 aikana.

Evondos on kasvanut viime vuosina voimakkaasti niin liikevaihdon, kannattavuuden kuin henkilöstön määrällä mitattuna.

’’Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 871 tuhatta euroa. Vuonna 2019 saavutimme 7 miljoonan euron liikevaihdon ja liikevaihto nousi täten 74 prosenttia vuodesta 2018. Viime vuonna kasvu jatkui vauhdikkaana’’, Koski toteaa ja jatkaa:

”Voimakkaan liikevaihdon kasvun ohella punnersimme käyttökatteen voitolliseksi ja sama kehitys on jatkunut viime vuonna. Lisäksi olemme kasvattaneet henkilöstömääräämme voimakkaasti vuonna 2020. Poikkeuksellisena vuonna henkilöstömäärämme kasvoi yli 20 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna ja saavutti sadan työntekijän rajapyykin.’’

Verdane tukemassa Evondosin tulevaa kasvua

Evondos sai alkuvuonna 2020 sijoittajakseen Verdanen tukemaan yhtiön kasvua.

’’Verdane on kasvuyhtiöihin erikoistunut sijoitusyhtiö, joka tekee yhteistyötä lupaavien pohjoiseurooppalaisten teknologiayritysten kanssa auttaakseen niitä pääsemään seuraavaan kansainvälisen kasvun vaiheeseen’’, Koski tähdentää.

’’Meillä on tulevaisuudessa tarkoituksena kiihdyttää kasvuamme kansainvälistymisen avulla – tässä Verdanen tuoma lisäpanostus on merkittävä ja mahdollistaa voimakkaan skaalautumisen. Olemme Pohjoismaissa markkinajohtajan asemassa ja Verdanen mukanaolo vahvistaa kansainvälistä kasvuamme’’, Koski kertoo yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista.