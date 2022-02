Lehdistötiedote 7.2.2022 klo 20.30

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen

Finanssivalvonta on tänään 7.2.2022 hyväksynyt Efima Oyj:n (”Efima” tai ”Yhtiö”) esitteen (”Esite”) liittyen Efiman listautumisantiin. Yhtiön osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Esite on saatavilla viimeistään 8.2.2022 ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efima.com/listautuminen sekä pääjärjestäjänä toimivan OP Yrityspankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Mannerheimintie 3 B, 00100 Helsinki arviolta 8.2.2022 alkaen tavanomaisina aukioloaikoina.

Listautumisannin merkintäaika alkaa 8.2.2022 klo 10.00.

Lisätietoja antaa:

Tero Salminen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 767 5311

Sähköposti: tero.salminen@efima.com

www.efima.com

Listautumisannin ehdot ja merkintää koskevat ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut Listautumisannin yhteydessä. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa efima.com/listautuminen.

