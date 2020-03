Finavian tes-neuvottelut katkesivat – JHL: Ymmärrämme haastavan tilanteen ja olemme valmiita jatkamaan neuvotteluja

Lentoasemia ylläpitävän valtionyhtiö Finavian tarkentavan talokohtaisen työehtosopimuksen neuvottelut ovat katkenneet. Finavia ilmoitti tes-neuvottelujen lopettamisesta torstaina 19. maaliskuuta.

Finavia on ollut sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta 2020 alkaen. Finavian talokohtaisessa sopimuksessa sopijaosapuolina työnantajaa on edustanut Finavia/Palvelualojen työnantajat Palta ja työntekijöitä Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN.

Finavia kuuluu Paltan erityispalvelualoihin ja noudattaa oman tarkentavan sopimuksensa lisäksi niin sanottua EPA:n yleistä työehtosopimusta liitteineen. EPA-sektorin yleisessä työehtosopimuksessa päästiin neuvottelutulokseen maaliskuun alussa.

JHL valmis sopimaan määräaikaisista joustoista

Koronaviruksen vuoksi yhteiskunnassa vallitseva poikkeustila iskee erityisen vahvasti lentoliikenteeseen ja lentokenttien henkilöstöön. Poikkeustilanteen vakavuuden takia JHL olisi valmis tekemään lyhyemmän sopimuksen kuin Paltan EPA-sektorin kaksivuotinen sopimus.

– Tässä kriisisopimuksessa olisi voitu sopia palkankorotusten maksamisesta vasta kunnes koronatilanne helpottaa lentoliikenteessä, kertoo sopimustoimitsija Jussi Päiviö.

JHL olisi ollut myös valmis sopimaan määräaikaisia työaikajoustoja sekä muita Finaviaa helpottavia ratkaisuista koronaviruksen aiheuttaman lentoliikenteen kriisin vuoksi.

Työantaja kuitenkin halusi pitää kiinni tavoitteestaan heikentää vuosilomia kahdeksalla päivällä, joskin lomat olisivat pysyneet entisellään 15 palvelusvuotta tehneillä.

– Työntekijäliitot eivät ole valmiita sopimaan lomien lyhentämisestä ilman kunnollista kompensaatiota. Lisäksi erilaisten työehtojen noudattaminen saattaisi olla tässäkin tapauksessa lainvastaista, Päiviö pohtii.

Vuosilomien heikennykset liian iso pala nieltäväksi

JHL ymmärtää täysin, että tämänhetkinen tilanne on Finavialle erittäin haastava, sanoo Jussi Päiviö.

– Neuvottelujen katkeamisesta huolimatta JHL on valmis palaamaan neuvottelupöytään välittömästi.

Päiviö tähdentää, että vuosilomien heikentäminen on kuitenkin JHL:n jäsenille liian iso pala nieltäväksi – etenkin tilanteessa, jossa on tiedossa pitkiä lomautuksia ja työtä on todennäköisesti tarjolla koko loppuvuodeksi huomattavasti vähemmän.

Finavian tarkentavan talokohtaisen työehtosopimuksen alla on kaikkiaan noin 850 työntekijää, joista JHL:n jäseniä on noin 400.

Lisätietoja:

Jussi Päiviö, sopimusneuvottelija, 040 578 5916