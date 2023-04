Fingrid selvittää sähkön riittävyyttä keskipitkällä aikavälillä

Jaa

Fingrid on selvittänyt 2020-luvun sähkönriittävyyshaasteita ja ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Selvitys on toteutettu konsulttiyhtiö Afryn kanssa, ja siihen on osallistunut tarkkailijajäseniä työ- ja elinkeinoministeriöstä, Energiavirastosta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Selvityksen loppuraportti julkaistaan kesäkuun alkupuolella, ja Fingrid kerää siihen palautetta sidosryhmiltä konsultaation kautta. Esittelemme selvitystä 13.6. tilaisuudessa.

Suomen sähköjärjestelmä muuttuu 2020-luvun aikana erittäin nopeasti. Tuuli- ja aurinkovoima ovat voimakkaassa kasvussa, ja sääriippuva uusiutuva tuotanto muodostaa yhä suuremman osan sähköntuotannosta. Fingrid ennakoi myös sähkön kulutuksen kasvavan voimakkaasti etenkin 2020-luvun jälkipuoliskolla teollisten investointien ja lämmöntuotannon sähköistymisen myötä. On tärkeää, että sähkön riittävyyteen ja joustoihin kiinnitetään erityistä huomiota sähköjärjestelmämme muuttuessa lähivuosina. Fingrid on analysoinut sähkön riittävyyttä 2020-luvulla ja selvittänyt havaittuihin haasteisiin ratkaisuvaihtoehtoja konsulttiyhtiö Afryltä tilatun selvityksen kautta. Selvitykseen on osallistunut tarkkailijajäseniä työ- ja elinkeinoministeriöstä, Energiavirastosta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. Ratkaisuvaihtoehtoina tarkastellaan erilaisia kapasiteettimekanismeja ja muita toimitusvarmuutta turvaavia ratkaisuja. Työssä on huomioitu myös Euroopan komission maaliskuussa julkaisemassa sähkömarkkinareformissa esitetyt uudet mahdolliset keinot sähköjärjestelmän joustavuuden tukemiseksi. Julkaisemme selvityksen loppuraportin kesäkuun alkupuolella, ja keräämme siitä sidosryhmäpalautetta 18.8.2023 asti. Tervetuloa selvityksemme esittelytilaisuuteen 13.6.2023 klo 9-11. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä toimistollamme Helsingissä (osoite Läkkisepäntie 21) tai etäyhteydellä. Tilaisuuden kieli on suomi. Esittelytilaisuuden agenda 13.6. klo 9-11: klo 9 Taustat selvitykselle, Fingrid Tuomas Rauhala klo 9.15 Tulevaisuuden näkymät 2020-luvun sähkön riittävyydestä, Fingrid Jussi Närhi klo 9.45 Ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti & arviointi, Afry Matias Peltoniemi klo 10.30 Kommenttipuheenvuoro, TEM Tatu Pahkala klo 10.50 Konsultaatiopalautteen kerääminen, Fingrid Laura Ihamäki Tarjoamme paikan päälle osallistuville aamukahvin klo 8.30 alkaen. Tervetuloa!



Ilmoittautumislinkki > Lisätietoja:



Laura Ihamäki, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Kuvat Lataa