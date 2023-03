Fingrid valittiin Suomen innostavimmaksi työpaikaksi!

Vuosi sitten savutettu kolmas sija Great Place to Workin suurten yritysten sarjassa sai tänä vuonna hienon jatkumon Fingridin viedessä voiton Suomen innostavimmat työpaikat -kilpailun keskisuurten yritysten sarjassa. Tunnustus otettiin vastaan ilolla ja sitä tullaan juhlistamaan Fingridissä koko henkilöstön voimin.



Fingridissä on jo vuosia panostettu avoimen, kehittämiseen kannustavan ja yhteisöllisen yrityskulttuurin vahvistamiseksi. Paljon on tehty myös valmentavan esihenkilötyön kehittämiseksi. Fingridiläiset viihtyvätkin työssään poikkeuksellisen hyvin, henkilöstön suositteluindeksi eNPS on Fingridillä huikeat 72.



”Kiitos Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksesta kuuluu kaikille fingridiläisille. Meillä luotetaan siihen, että jokainen tekee parhaansa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen näkyy kaikessa tekemisessämme fingridiläisten arjessa,” toteaa henkilöstö- ja viestintäjohtaja Tiina Miettinen.

Suomen innostavimmat työpaikat julkistettiin 14.3. järjestetyssä Innostavimmat-tulevaisuusseminaarissa. Tunnustus myönnetään vuosittain työpaikoille, joiden henkilöstön omistautuneisuus on Suomen huippuluokkaa. Suomen innostavimpien työpaikkojen valinta pohjautuu PeoplePower-henkilöstötutkimuksen tuloksiin.







Lisätietoja:

Tiina Miettinen, johtaja, henkilöstö ja viestintä, Fingrid, puh. 030 395 5153