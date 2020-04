Finland Festivalsin puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma: Festivaalit tarvitsevat nyt tukea

Kokoontumisrajoitukset iskevät kovaa Suomen kulttuuri- ja festivaalikenttään. Jotta toiminta voi jatkua poikkeusaikojen jälkeenkin tarvitaan tässä vaiheessa toimia leveämmiltä harteilta. Kulttuuri- ja festivaalitoimijat tarvitsevat tukea niin valtiolta, säätiöiltä kuin myös kunnilta.

- Koko kulttuuritoimialan ja tapahtumien aluevaikutukset ovat kaupungeille ja kunnille merkittäviä. Valtion tulee jatkaa kulttuurikentän tukemista tulevien päätösten yhteydessä. Myös kuntien tulisikin nyt pohtia, kuinka ne voivat estää kulttuurialan tuki- ja tuottajaorganisaatioita kaatumasta. Nyt on kyse ihmisten työpaikkojen turvaamisesta ja suosittujen tapahtumien tulevaisuudesta, linjaa kansanedustaja ja Finland Festivalsin puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

- Nyt on aika olla kaukaa viisas. Joudumme nyt eristäytymään toisiltamme, mutta kun epidemia on viimein ohi, silloin on tarvetta tuoda ihmisiä yhteen taiteen ja kulttuurin keinoin. Tällöin on tärkeää, että kulttuuri- ja festivaalitoimijoilla on mahdollisuus palata siihen, mihin ennen kriisiä jäivät, Heinäluoma painottaa.