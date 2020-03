Finlandia-ravintolalle uusi liiketoimintajohtaja ravintola-alan näköalapaikalta

Finlandia-talon liiketoiminta laajenee syksyllä, kun ravintolaliiketoiminta siirtyy Finlandia-talo Oy:n omiin käsiin 1.9.2020. Uudeksi liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Elina Juvakka. Hän aloittaa tehtävässä 1.5.2020. Juvakan vastuualueena on johtaa Finlandia-ravintolan liiketoimintaa ja sen kehitystä.

Elina Juvakka on pitkän linjan ravintola-ammattilainen. Hän on työskennellyt lähes 20 vuoden ajan alan eri tehtävissä, viimeiset vuodet liiketoimintajohtajana Kanresta Oy:ssa. Hän on ollut käynnistämässä ravintolatoimintaa muun muassa Suomen Kansallisoopperaan, Tampere-taloon, Sibeliustaloon, Verkatehtaalle, Logomoon ja Kansallismuseoon. Finlandia-ravintolan toiminnassa Juvakka on ollut mukana vuodesta 2013, jolloin ravintolaliiketoiminta siirtyi Royal Ravintoloilta Kanrestalle.

– Elina on ollut avainhenkilönä rakentamassa Finlandia-ravintolan upeaa menestystä viimeisen kuuden vuoden ajan. Hän on luotettava, innostava ja arvostettu liiketoimintajohtaja alan ammattilaisten keskuudessa. Pitkän yhteistyön ansiosta hänellä on vahva näkemys Finlandia-talon ja Finlandia-ravintolan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Olemme iloisia, että pääsemme luomaan yhdessä hänen kanssaan myös ravintolaliiketoimintamme tulevaisuutta, kommentoi Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.

– Olen saanut tutustua Suomen suurimpien tapahtumatalojen toimintaan näköalapaikalta, mistä olen kiitollinen. On ollut huikeaa seurata Finlandia-talon kehityskaarta viime vuosien aikana. Kehitys on ollut tavoitteellista, ja koko henkilökunta on sitoutettu mukaan strategian toteuttamiseen. Asiakaskokemuksen laatuun on panostettu jatkuvasti, kertoo Elina Juvakka.

Viime vuosina Finlandia-talo Oy on tahkonnut liiketulosta yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Vuosi 2019 oli todellinen huippuvuosi. Liikevaihto lähes tuplaantui 15,9 miljoonaan euroon ja ravintolaliiketoiminta on saavuttanut vastaavasti omat ennätyksensä. Vuosittain talossa järjestetään noin 800 tapahtumaa ja kävijämäärä on yli 200 000.

Ravintolaliiketoimintaan tulossa matalan kynnyksen palveluita

Vuoden 2022 alussa alkavan perusparannuksen myötä Finlandia-talon ravintolaliiketoimintaa tullaan laajentamaan. Tulossa on uusi kuluttajille suunnattu ravintolakonsepti, joka houkuttelee poikkeamaan Finlandia-taloon syömään, kahville tai vaikka työskentelemään virvokkeiden ääressä. Uutta rennompaa konseptia pilotoidaan jo uudessa tapahtumatilassa Pikku-Finlandiassa, joka avautuu Suomen upeimmalle paikalle Töölönlahden rantaan perusparannuksen ajaksi 2022–2024.

– Olemme ravintolatiimin ja Finlandia-talon johdon kanssa kiertäneet tutkimassa, minkälaisia ravintoloita ja uusia palveluita tapahtumataloihin on rakennettu maailmalla. Pikku-Finlandiasta tulee Töölönlahden uusi vetonaula ennennäkemättömän puuarkkitehtuurinsa vuoksi. Sen ravintolasta tehdään matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaupunkilaisille ja matkailijoille, Juvakka linjaa.

Ravintola-kahvilan yhteyteen avataan terassi, joka houkuttelee viihtymään Töölönlahdella. Uutena palveluna Pikku-Finlandiassa pilotoidaan lisäksi Design & Deli Shop -kauppaa, johon tulee myyntiin myös Finlandia-ravintolan omia tuotteita. Uusille palveluille rakennetaan perusparannuksen yhteydessä pysyvät tilat Finlandia-taloon.

