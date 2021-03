Finlandia-talo Oy:n pitkittyneen koronakriisin vuoksi käydyt yt-neuvottelut ovat päättyneet

Finlandia-talo maailmanpolitiikan tähtihetkien valokeilassa 1.7.2019 14:57:32 EEST | Tiedote

Helsingin keskustassa sijaitseva Finlandia-talo on konsertti- ja kongressitalo, joka on toiminut tärkeiden poliittisten kohtaamisten näyttämönä lähes 50 vuoden ajan. Suomen EU-puheenjohtajakauteen 2019 on ollut hyvin aikaa valmistautua. Aina näin ei ole, vaan tapahtumia on toteutettu jopa mahdottomalta kuulostavilla aikatauluilla.