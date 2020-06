Finn Springillä nautittiin viime talvena edellisen kesän lämmöstä

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle lämmön kausivarastointijärjestelmän, joka käynnistettiin huhtikuussa 2019. Jo kuluneena talvena tehtaan toimistotiloja lämmitettiin järjestelmän varastoimalla edellisen kesän lämmöllä. Maahan porattu lämpöakku tuottaa talvella 40-asteista vettä toimistotilojen lämmittämiseen ilman lämpöpumppua. Järjestelmän käyttämä sähkö tuotetaan Finn Springin aurinkopaneeleilla, minkä ansiosta lämmitysjärjestelmä on täysin energiaomavarainen ja päästötön.

”Maaperän lämmönvarastointiominaisuuksia on tutkittu ja pilotoitu yliopistoissa 80-luvulta asti. Olemme tuotteistaneet menetelmän kaupalliseksi tuotteeksi yhteistyössä Aalto-yliopiston, Geologian Tutkimuskeskus GTK:n ja Centria Ammattikorkeakoulun kanssa”, kertoo Heliostoragen kehitysjohtaja Timo Sivula. Finn Spring on saanut järjestelmästä välitöntä hyötyä lämmityskustannuksissa. ”Järjestelmän käyttöönoton jälkeen kaukolämmön kulutuksemme romahti, joten pohdimme tällä hetkellä siitä luopumista”, sanoo Hannu Ali-Haapala, Finn Spring Oy:n toimitusjohtaja.

”Finn Springin toimitus osoittaa kehittämämme ratkaisun hyödyt teollisuudelle, joka kamppailee lämmityskustannusten ja päästörajoitusten kanssa. Yhdistämällä aurinkoenergian ja hukkalämmön pk-yritys voi tulla lämpöenergiaomavaraiseksi ja samalla vähentää hiilijalanjälkeään merkittävästi”, jatkaa Sivula.

Lämmitys haukkaa suurimman osan suomalaisten kiinteistöjen kiinteistä kustannuksista. Kesällä ilmaista ja päästötöntä aurinkolämpöä on yllin kyllin tarjolla. Tähän saakka taloudellista tapaa lämpöenergian kausivarastointiin ei ole ollut. Heliostoragen kehittämä maaperäakku ratkaisee lämmön kausivarastointiongelman taloudellisesti kestävällä tavalla, joka mahdollistaa pk-yritysten lämmitys- ja jäähdytyskustannusten pienentämisen aivan uudelle tasolle.

Finn Spring on keskipohjalainen perheyritys, joka valmistaa vuosittain noin 90 miljoonaa litraa erilaisia lähdevesipohjaisia juomia. Yritys on Suomen suurin lähdevesien pakkaaja noin 90 prosentin markkinaosuudella. Finn Springin toiminnassa ympäristönäkökohdat ovat keskeisessä roolissa: tehtailla käytetään 100 % uusiutuvaa energiaa ja omien tuotemerkkien valmistuksesta syntyvä hiilijalanjälki on hyvitetty vuodesta 2010 alkaen. Yrityksen Lestijärven-tehtaan yhteyteen valmistui viime kesänä aurinkoenergialla toimiva, hiilineutraali automaattivarasto. Tänä keväänä yritys lanseerasi uuden Villi-tuotesarjan, jonka juomat pakataan 100 % kierrätysmuovista valmistettuun pulloon.