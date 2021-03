Finna.fi auttaa korona-arjessa – kulttuurin, tieteen ja oppimisen aarteet ovat kaikkien saatavilla

Haaveiletko museokäynnistä? Etsitkö sisältöjä etäopetukseen? Tai tarvitsetko materiaalia opintoihisi, mutta kirjastot ovat vain rajoitetusti auki? Kaiken tämän äärelle pääset Finna.fi-hakupalvelussa, joka on koti miljoonille kulttuurin ja tieteen aarteille.

Finna.fi on Kansalliskirjaston ylläpitämä verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tehdä tiedon löytämisestä ja käyttämisestä sekä uuden oppimisesta mahdollisimman helppoa ja turvallista. Mukana on yli 400 arkistoa, kirjastoa ja museota.

Kokosimme Finnan sisällöistä viisi vinkkiä, jotka ilahduttavat korona-arjessa:

1. Virkisty taiteen äärellä

Löydät Finnasta monipuolisesti suomalaisten museoiden taideaarteita. Viimeisimpinä kokoelmia ovat julkaisseet Villa Gyllenberg, Tampereen taidemuseo ja K.H. Renlundin museo.

2. Lähde nostalgiakierrokselle

Finna Street -kuvahaku antaa mahdollisuuden hakea historiallisia kuvia puhelimen sijaintitiedon perusteella. Lähde ulkosalle tutkimaan historian kerroksia ympärilläsi. Haku toimii parhaiten suuremmissa kaupungeissa.

3. Löydä materiaalia opiskeluun

Finnasta löydät 300 000 opinnäytettä, jotka ovat avuksi vaikkapa omaa lopputyötä ideoidessa. Opinnoissa auttavat myös vapaasti käytettävät artikkelit ja oppimateriaalit.

4. Elävöitä etäopetusta

Finna on turvallinen paikka oppimiseen. Tutustu Finna Luokkahuoneeseen, jonne museot ja arkistot ovat yhdessä opettajien kanssa luoneet valmiita opetussisältöjä. Avoimista oppimateriaaleista löydät valmiita tehtäviä ja uusia ideoita kaikille koulutusasteille.

5. Tutki alkuperäislähteitä kotisohvalta

Finna on ehtymätön lähde tutkijalle. Löydät luotettavasti arkistojen ja museoiden alkuperäislähteitä, kuten arkistoja, vanhoja valokuvia ja karttoja.

Haluaisitko kokeilla tiedonhakua itse? Siirry etusivumme hakukenttään, josta voit helposti lähteä hakemaan tietoa mistä ikinä haluat.