Finnboat varnar för överåriga luftfyllda flytvästar

Turvallista soutuveneilyä kesä-Suomeen! 13.6.2019 12:11:20 EEST | Tiedote

Kesäloma- ja kesämökkikausi lähestyvät ja on aika tarkistaa sekä mökin että vapaa-ajanviettovälineiden kunto. Tuhansien järvien maassa soutelu on etenkin Järvi-Suomessa suosittua ja suositeltavaa lomapuuhaa, mutta ennen souturetkelle lähtöä on syytä varmistaa turvallisuus sekä veneen että varusteiden osalta.