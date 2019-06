Finnboat varoittaa yli-ikäisistä ilmatäytteisistä pelastusliiveistä

Venealan keskusliitto Finnboat muistuttaa pelastusliivien käytön huippusesongin alla ilmatäytteisten pelastusliivien säännöllisestä tarkistuksesta ja huollosta. Yli 10 vuotta vanhat paukkuliivit voivat olla riski ilmasäiliöiden mahdollisesti haurastuessa.

Ensimmäiset ilmatäytteiset pelastusliivit, eli tutummin paukkuliivit, saapuivat Suomen markkinoille jo 1970-luvulla. Ilmatäytteiset liivit ovat pienen kokonsa ja istuvuutensa ansiosta mukavat päällä ja ne ovat kasvattaneet suosiotaan jatkuvasti.

Perinteisten kellukeaineella täytettyjen veneilyliivien toimivuus on helppo varmistaa, mutta paukkuliiveissä on oltava ehjien ilmasäiliöiden lisäksi täysi kaasupatruuna ja toimiva laukaisin. Yli kymmenen vuotta vanhoissa liiveissä ongelmaksi voi tulla myös kangasmateriaalin haurastuminen.

”Ilmatäytteisten pelastusliivien tekstiilimateriaali on käsitelty ilmatiiviiksi ja tämä ilmatiivis päällyskerros voi ajan myötä lohkeilla, jolloin etenkin taitekohtiin tulee hiusmurtumia”, kertoo Venealan keskusliitto ry Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Mukaan myös varaosasarja

Ilmatäytteiset pelastusliivit ovat tämän vuoden painopisteenä myös veneseurojen turvallisuuskatsastuksissa. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ohjeiden mukaan liivit tulee huoltaa vuosittain valmistajan ohjeita noudattaen ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy lisäksi olla varaosasarja eli käyttämätön laukaisin ja hiilidioksidisäiliö jokaista liiviä kohti.

Esimerkiksi Crewsaverin käyttöohjeiden mukaan liivit voi tarkistaa itse, mutta ne on huollettava kolmen vuoden välein valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tuleekin tarkistaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni, jotta liivit myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen. Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda täyttämällä liivit ilmalla ainakin 12 tunnin ajaksi.

Suomessa on käytössä kymmeniä tuhansia yli-ikäisiä pelastusliivejä

Hyvällä huolenpidolla ilmatäytteisiä liivejä voi käyttää turvallisesti jopa 10–15 vuotta valmistuspäivämäärästä. Henkilönsuojainasetus eli PPE-direktiivi määrää valmistajan merkitsemään valmistuspäivämäärän tuotteeseen ja käyttöohjeeseen valmistusajankohdan tai enimmäiskäyttöiän, ja sen voi tarkistaa myös huoltoliikkeessä.

”Arvioiden mukaan Suomessa on käytössä kymmeniä tuhansia yli-ikäisiä pelastusliivejä, joiden turvallisuudesta ei ole varmuutta”, Pajusalo arvioi.

Ilmatäytteisten pelastusliivien turvallisen käyttöiän määrittelee valmistaja. Viranomaiset ja venekatsastajat suhtautuvat käyttöikään toistaiseksi vaihtelevasti, sen sijaan huoltopisteet noudattavat valmistajan määrittämää kokonaiskäyttöikää eivätkä huolla enää vanhentuneita liivejä.

Ilmatäytteiset pelastusliivit tulee huoltaa säännöllisesti

Ilmatäytteisen pelastusliivin hankinnan yhteydessä kannattaa kuluttajan varmistua varaosien saatavuudesta ja mahdollisista auktorisoiduista huoltopisteistä. Ilmatäytteinen pelastusliivi tulee tarkistaa riittävän usein ja kannattaa huoltaa tai huollattaa säännöllisesti vähintään kerran vuodessa:

Kun ilmatäytteinen pelastusliivi on laukaistu tai lauennut, on kertakäyttöiset osat eli hiilidioksidisäiliö ja patruuna pitää vaihtaa uusiin.

Ilmatäytteisen pelastusliivin hiilidioksidisäiliön voi tarkistaa punnitsemalla: vertaa keittiö- tai kirjevaa'alla mitattua painoa säiliön kylkeen stanssattuun painoon.

Automaattimallien sulakkeissa on merkitty joko vaihtoajankohta tai valmistuspäivämäärä. Selvitä vaihtoajankohta tarvittaessa valtuutetussa huoltoliikkeestä.

Jos ilmatäytteinen pelastusliivi on virallinen katsastusvaruste, siinä pitää olla tarkastus- tai huoltoliikkeen tarkastustodistus.

Eri valmistajien pelastusliiveissä on käytössä kymmenkunta erilaista laukaisumekanismia. Eroja on erityisesti laukaisusulakkeissa eivätkä ne sovi ristiin käytettäviksi. Hiilidioksidisäiliöt sopivat usein kaikkiin mekanismeihin, lukuun ottamatta bajonettikiinnitteisiä säiliöitä, jotka ovat valmistaja- ja mekanismikohtaisia.

Ammattimerenkulun piirissä kaikki ilmatäytteiset pelastusliivit pitää tarkastaa/huoltaa vuosittain auktorisoidussa huoltopisteessä. Näiden liivien varustukseen kuuluu aina valo.

Virallinen tarkastus ja huolto sisältää liivin täytön vaadittuun paineeseen ja tiiviyden testaamisen 16–24 tunnin ajan. Myös kuluneet sekä vaurioituneet osat vaihdetaan ja puuttuvat osat korvataan uusilla. Lisäksi puhallusputken venttiili tarkastetaan. Joidenkin valmistajien liiveissä mekanismin iskurin toiminta varmistetaan ja tiivisteet sekä sulakkeet vaihdetaan jokaisen huollon yhteydessä.

Kymmenen vuoden kokonaiskäyttöikä on valmistajan ilmoittama maksimikäyttöikä, mutta mikäli liivit ovat jatkuvasti kovassa käytössä, liivien käyttöaika voi olla lyhyempikin.

”Jos liivejä käytetään esimerkiksi pitkillä purjehdusmatkoilla lähes 24/7, käyttöikä saattaa jäädä puoleen vuoteen. Ilmatäytteisiä pelastusliivejä hankkiessa kannattaa aina kertoa myyjälle mahdollisimman tarkasti käyttötarkoitus ja arvioitu käyttömäärä, jotta liivit soveltuvat mahdollisimman hyvin tarpeisiin”, Pajusalo toteaa.