Finnjäveliltä ainutlaatuinen palvelu poikkeusaikaan: Ruoan ja hengen liitto – tilausten mukana saa käyttöoikeuden Academy of Brainin verkkovalmennuksiin

Ravintolasalien sulkeuduttua Finnjävelin ja sisarravintola Ultiman henkilökunta valmistaa ja toimittaa perinneruokia, illallisaineksia ja hengen ravintoa pääkaupunkiseudulla niillekin alueille, joilla ruokalähettipalvelut eivät vielä toimi. Noutoruokaa voi hakea Finnjävelistä Ainonkatu 3:sta Töölöstä.

”Kotirintamaruoat ovat suunniteltu poikkeusoloihin. Pääosa raaka-aineista tulee suomalaisilta tiloilta. Reseptiikka pohjaa perinneruokiin. Kodeissa tarvitaan ravitsevan ja herkullisen ruoan lisäksi myös paljon henkistä tukea. Siksi asiakkaat saavat tilausten mukana ilmaisen koodin Academy of Brainin psykologisiin verkkovalmennuksiin”, ravintoloitsija Henri Alen kuvaa palvelua.

Mielen rauhoittamiselle on nyt valtava tarve. Verkkovalmennusyritys Academy of Brainin verkkosivuilta löytyy yli 30 huippuammattilaisten vetämää kurssia. Jokainen asiakas saa ilmaiseksi kahden viikon käyttöoikeuden koko palveluun.

Ravintola Finnjävel alkaa kuljettaa ruoka-annoksia lounasaikaan (klo 10­­-14) pääkaupunkiseudulla. Toiminta polkaistaan käyntiin poikkeusoloissa, joten se muotoutuu kokemusten karttuessa. Kuljetuksia tehdään alussa kolmena päivänä viikossa ja kolmelle, vaihtelevalle alueelle.

Ruoan valmistavat ravintolassamme Töölössä samat taiturikokit, jotka tavallisesti taiteilevat annoksia ravintolavieraille Finnjävelissä ja Ultimassa. Lisäksi tarjolla on kolmen ruokalajin menu, jonka asiakas valmistaisi selkeiden reseptien perusteella itse. Menun voi tilata keskiviikoksi, torstaiksi, perjantaiksi tai lauantaiksi.

Alen kannustaa pääkaupunkiseutulaisia lähettämään toiveita ruoista, joita he haluaisivat finnjäveliläisten valmistamina maistella. Jävelit suunnittelevat myös satunnaista tarjontaa, kuten esimerkiksi ravintolan satavuotiseen juureen leivotun ruisleivän myyntiä. Finnjävelin pyöreä pikkupulla on jo käsite, ja pääsiäismenu koteihin on myös jo työn alla. Eikä Finnjävel ole vielä perunut vappuakaan.

Finnjäveliläiset ja ultimalaiset toivovat, että he voivat ruoallaan ja palveluillaan ilahduttaa ja helpottaa tilannetta edes vähän. ”Helppoa ei tule olemaan kenellekään, mutta me selviämme tästä yhdessä,” Henri Alen sanoo.

Kaikki ateriat ja palvelut löytyvät maanantaista 30. maaliskuuta alkaen osoitteesta www.finnjavel.fi Noutoruoat voi hakea osoitteesta Finnjävel, Ainonkatu 3, Töölö, Helsinki.