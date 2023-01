Finnjävelin perinnereseptikilpailun voittaja on Hilja-mummin maksapiiras

”Reseptiehdotuksia tuli taas ilahduttavan paljon. Oli mahtavaa käydä niitä läpi ja huomata paitsi ruokalajien laaja kirjo, myös se, että Suomessa edelleen vaalitaan ruokaperinteitä. Vaikka olemme koko taipaleemme ajan keränneet vanhaa reseptiikkaa, oli maksapiiras tiimillemme jostain syystä ihan uusi tuttavuus. Resepti kiinnitti huomioni, sillä maistamattakin jo tiesin, että sen on pakko olla hyvää. Pääraaka-aine on sama kuin Finnjävelin rakastetussa maksamoussessa, mutta muuten maksa on ihan eri muodossa”, kommentoi Finnjävelin keittiötä luotsaava Tommi Tuominen.

Voittajaresepti löytyi reseptin kisaan ilmoittaneen Timo Immosen isoäidin, Hilja Immosen (os. Ollikainen), jäämistöstä löytyneestä sinikantisesta vihkosta, jonka kanteen nuori Hilja oli raapustanut koukeroisella käsialalla vuosiluvun 1912.

”Leppävirralta kotoisin oleva Hilja oli ison talon emäntä ja laittoi ruokaa suurelle porukalle. Kotitaloustaitoja hän oli opiskellut Koivumäen kansanopistossa Kuopiossa. En ole itse maistanut Hiljan tekemää maksapiirasta - tai se ei ainakaan ole tehnyt pieneen poikaan niin lähtemätöntä vaikutusta, että muistaisin. Olen kiinnostunut historiasta ja reseptivihkon löytyminen ja dokumentointi oli jo sinänsä hienoa. Upea huipentuma tarinalle on, että mummini muistiinpanoista löytyneestä reseptistä modernisoitua maksapiirasta pääsee nyt nauttimaan Michelin-tähtiravintolassa”, kertoo Immonen.

Reseptin finnjävlaus eli modernisointi lähtee aina liikkeelle perinnereseptiin ja sen tarinaan tutustumisella. Maksapiiraan alkuperää selvitettäessä kävikin ilmi, että ruokalaji on esiintynyt useissa medioissa ollen vuosisadan vaihteen hittiresepti, joka on sittemmin painunut unholaan.

“Kuten modernisoinnissa yleensä, halusimme löytää maksapiiraaseen lähestymistavan, joka on maullisesti uskollinen alkuperäiselle reseptille, mutta kuitenkin ulkonäön, rakenteiden ja valmistustekniikan suhteen paremmin nykytottumuksiin ja ravintolamme vaatimuksiin sopiva. Vanhat reseptit ovat usein rakenteeltaan aika robusteja ja maultaan raskaita ja rasvaisia, joten tuunaamme niitä usein kevyempään ja hienostuneempaan suuntaan. Punaisena lankana on kuitenkin se, että ruokalaji on edelleen maullisesti tunnistettavissa, vaikka muuten olisikin muuttanut muotoaan radikaalisti”, kertoo Tuominen ja jatkaa: “Maksapiiraan rakennetta siloteltiin ja reseptiä kevennettiin, jotta se sopii paremmin usean ruokalajin menuun. Mutta muuten resepti on erinomaisen maukas ja finnjävlattu versio jopa aika lähellä alkuperäistä.”

Suomalaiset ruokaperinteet maailmankartalle

Tommi Tuomisen salonkikelpoiset versiot klimppisopasta, kanaviillokista sekä muista suomalaisista perinneresepteistä pääsevät ruokamaailman kartalle, kun Finnjävel Salonki avaa pop-up ravintolan luksushotelli Como The Halkinissa Lontoon Belgraviassa maaliskuussa 2023.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisen ruokakulttuurin aarteita tarjotaan fine dining -konseptilla maamme rajojen ulkopuolella. Olemme todella innoissamme ja ylpeitä, että tämä pandemian takia lykkääntynyt hanke vihdoin toteutuu ja pääsemme esittelemään suomalaista ruokaperinteitä kansainvälisille vieraille ja vieläpä näin merkittävän kumppanin kanssa”, iloitsee ravintoloitsija Timo Linnamäki, joka on toiminut hankkeen puuhamiehenä.

Suomi-aiheisen Pop-upin Gin-tarjoilusta huolehtii artesaanijuomiin erikoistunut Helsinki Distilling Company.

Ravintola Finnjävel

Finnjävel tarjoaa suomalaiset luonnonantimet ja perinnereseptit kaikilla aisteilla nautittavina, modernisoituina makuelämyksinä. Finnjävelissä on kaksi puolta: mutkaton Sali tarjoaa suomalaista ikisuosikeista jalostettuja annoksia läskisoosista karjalanpiirakkaan ja Michelin-tähdellä palkitussa Salongissa nautitaan huippukokkien tulkintoja suomalaisesta sielunmaisemasta. Salonki sai vuonna 2021 Michelin-tähden lisäksi tunnustuksen parhaasta palvelusta, nostaen suomalaisen sydämellisen vieraanvaraisuuden ravintolamaailman kartalle.

Tommi Tuominen

Suomen ainoa kahden Michelin-tähtiravintolan kokki, keittiömestari ja ravintoloitsija. Finnjävelin ohella Tuominen on ravintola Demon keittiömestari ja omistaja. Demo ansaitsi ensimmäisen tähtensä vuonna 2007 ja on pitänyt Michelin-tähtensä pidempään kuin mikään muu ravintola Suomessa.