Finnkino avaa Oulun teatterinsa 21.5. alkaen – Taru sormusten herrasta -trilogia avausviikonlopun ohjelmistoon

Jaa

Finnkino avaa Oulun Plazan elokuvateatterinsa viranomaisten ohjeita noudattaen 21.5.2021 alkaen. Elokuvanäytöksen sallittu kapasiteetti on toistaiseksi 20 henkilöä, ja saleissa noudatetaan vähintään kahden metrin turvavälejä.

Näytösten lipunmyynti Plazaan ajalle 21.5.-27.5. käynnistyy 14.5. klo 15. Poikkeusolojen aikana suuren suosion saavuttaneita yksityisiä elokuvanäytöksiä tullaan järjestämään Plazassa myös jatkossa mahdollisuuksien mukaan.

”Mahtavaa, että pääsemme vihdoin avaamaan teatterin ja toivottamaan meidän vieraamme lämpimästi tervetulleeksi elokuvien ihmeelliseen maailmaan. Koko Plazan henkilökunta on odottanut tätä hetkeä ja on hienoa saada meidän osaava tiimi takaisin töihin. Luvassa on hienoja elokuvaelämyksiä yhdessä, tervetuloa takaisin!” Finnkino Plazan teatteripäällikkö Janina Tuisku kommentoi.

Teatterin ohjelmistossa nähdään avausviikonloppuna yhteensä 17 Oscarilla palkittu Taru sormusten herrasta -trilogia, jonka lisäksi valkokankaalle saadaan tuoreita Oscar-palkittuja elokuvia, kuten Lupaava nuori nainen, Minari sekä Yhdet vielä. Ohjelmistossa nähdään myös kevään tulevien elokuvien ennakkonäytöksiä sekä toivottuja suosikkielokuvien erikoisnäytöksiä.

Varmistaaksemme elokuvakävijöiden sekä henkilökuntamme turvallisuuden, jatkamme toimintaamme yhtiönlaajuisen Turvallisesti yhdessä -turvaohjeistuksemme mukaisesti. Koko henkilöstömme on ohjeistettu auttamaan ja turvaamaan asiakkaidemme hyvinvointi ohjeistuksen mukaisesti. Tehostettujen käytäntöjen noudattaminen jatkuu siivoukseen ja turvaväleihin liittyen saleissa sekä muissa tiloissamme, ja suosittelemme asiakkaitamme ostamaan liput etukäteen verkosta. Myynnissä tulee olemaan rajoitettu määrä paikkoja, jotta varmistamme seurueiden välissä olevan riittävän etäisyyden. Suosittelemme lisäksi kasvomaskin käyttöä myymälöissä ja muissa tiloissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Kooste ohjeistuksista tehostettuihin turvajärjestelyihin liittyen löytyy nettisivuiltamme osoitteessa finnkino.fi/turvallisuus.

Jatkamme myös leffaeväiden myyntiä teattereissamme avauksen jälkeen. Herkkuvalikoimastamme löytyy perinteisten leffapoppareiden lisäksi monia valmiiksi pakattuja vaihtoehtoja. Ostokset voi maksaa toistaiseksi vain etämaksutavoilla tai herkkusetelillä, sillä emme ota vastaan käteistä hygieniasyistä.

Jotta kaikki sarjalippujamme omistavat asiakkaat pääsevät varmasti hyödyntämään lippunsa, on kaikkien sarjalippujen voimassaoloa jatkettu edelleen kolmella kuukaudella.

Muutos on toteutettu automaattisesti aiemmin myytyihin sarjalippupaketteihin eikä vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Sarjalippujen voimassaoloaikaa pidennettiin myös sarjalipuissa, joissa on jo aikaisemmin pidennetty voimassaoloaika. Lippujen voimassaoloajoista voit lukea tarkemmin verkkosivuiltamme.