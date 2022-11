Finnkino tuo LUXE-konseptinsa Helsingin Tennispalatsiin keväällä 2023

Bond on vihdoin täällä, isolla B:lla ja 100 % kapasiteetilla 30.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Järjestyksessään 25. Bond –elokuva 007 No Time To Die saa kauan odotetun ensi-iltansa Suomessa 30.9. alkaen. Tämä monien rakastama salainen agentti on saavuttanut varsin erityisen roolin suomalaisten leffafanien keskuudessa, ja tämän ansiosta elokuvan kohdalla on tehty muutamia erikoisjärjestelyitä.