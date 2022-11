Finnpig Oy panostaa uudiseläintuotantoon ja sikojen hyvinvointiin

Suomen johtava sikagenetiikan toimittaja Finnpig Oy vastaa sianlihan tuotannon laskun tuomiin haasteisiin tarjoamalla asiakkailleen uusia palveluita.

HKScan Finland Oy:n ja A-Tuottajat Oy:n uudiseläinmyynti siirtyi Finnpigin vastuulle viime vuonna. Tavoitteena on kehittää uudiseläintuotantoa kokonaisvaltaisesti.

”Kun vastaamme jalostusneuvonnan lisäksi uudiseläinten myynnistä, voimme kehittää hybridiensikoiden laatua entistä paremmin yhdessä uudiseläintuottajien kanssa. Voimme yksinkertaistaa toimintatapoja ja saavuttaa kustannussäästöjä palvelutasosta tinkimättä”, sanoo Finnpig Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hassinen.

Verkostoituva sianlihan tuotanto tuo uusia mahdollisuuksia myös sikojen terveydenhuoltoon. Finnpig perusti vuonna 2020 Saparovet-eläinlääkäripalvelun, joka keskittyy vain sikoihin. Tavoitteena on kehittää syvempää sikaosaamista.

”Sikojen terveys ja hyvinvointi ovat entistä tärkeämpiä kilpailuvaltteja tulevaisuudessa”, toteaa Hassinen.

Pienentynyt hiilijalanjälki

Finnpig Oy perustettiin vuonna 2002 parantamaan sianjalostuksen toimintatapoja ja eläinaineksen laatua. Yhtiön perustajat halusivat panostaa tuottavuuden nousuun ja sikojen kestävyyteen entistä enemmän. Kuluneet 20 vuotta ovat saaneet aikaan valtavan laatu- ja tuottavuusloikan sianlihantuotannossa.

”Saatavilla oleva eläinaines on nyt parempaa ja eläimet vahvempia. Esimerkiksi antibioottivapaa tuotanto on lisääntynyt. Samalla sianlihan laatu on parantunut”, sanoo Hassinen.

Porsastuotos on noussut, ja porsaat kasvavat aiempaa nopeammin ja vähemmällä rehulla. Tämä pienentää sianlihan hiilijalanjälkeä, joka on nyt vain 3-4 kg CO2 lihakiloa kohden – eli puolet pienempi kuin kansainvälinen keskiarvo.