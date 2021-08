Finnvera myönsi Pohjois-Suomessa alkuvuonna rahoitusta edellisvuotta vähemmän, ja se on hyvä uutinen – Kainuu toipunut koronatilanteesta parhaiten, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan rahoitus palautui tavanomaisemmalle tasolle

Finnvera myönsi tammi‒kesäkuussa 2021 Pohjois-Suomen yrityksille 45 prosenttia edellisvuotta vähemmän rahoitusta, mikä on yritysten kannalta positiivinen uutinen. Rahoitusta myönnettiin pk- ja midcap -yrityksille alkuvuonna 65 miljoonaa euroa (118). Viime vuotta leimasi koronakriisi, minkä vuoksi yritykset joutuivat hakemaan runsaasti rahoitusta paikatakseen suhdannekuoppaa. Tänä vuonna vastaavaa tarvetta ei ole ollut, vaan alueella on päästy rahoittamaan kasvua, toimituksia ja jonkin verran myös investointeja. Loppuvuoden näkymät ovat varsin valoisat - matkailua lukuun ottamatta. Kainuussa rahoitus kasvoi alkuvuonna 9 prosenttia, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla myönnetty rahoitus puolittui edellisvuodesta.

Kainuussa rahoitusta myönnettiin alkuvuonna 11 miljoonaa euroa (10), Lapissa 18 miljoonaa euroa (35) ja Pohjois-Pohjanmaalla 36 miljoonaa euroa (73).

- Tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että Kainuussa koronakriisi ei koetellut yrityksiä yhtä pahasti kuin muualla Pohjois-Suomessa ja että Kainuussa rahoituksen tarve ei juurikaan kasvanut koronavuonna 2020. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa palattiin rahoituksen kysynnän osalta tavanomaisemmalle tasolle. Suhdannekuoppaa paikkaavaa käyttöpääomarahoitusta on tämän vuoden puolella tarvinnut osa Lapin matkailuyrityksistä, sanoo aluejohtaja Pasi Vartiainen.

Alkuvuoden rahoituksessa korostui kasvun, toimitusten ja investointien rahoitus

60 prosenttia alkuvuoden rahoituksesta on ollut käyttöpääomarahoitusta, joka suuntautuu nyt jo myös yritysten kasvuun. Investointien rahoitus on toistaiseksi ollut hyvin maltillista, sillä yrityksillä on Vartiaisen mukaan ollut vielä kapasiteettia vastata kysyntään.

- Talouden hyvä veto on näkynyt erityisesti teollisuudessa, jossa tilauskirjat ovat vahvoja. Tämä alkaa näkyä myös investointien piristymisenä, ja etenkin puuteollisuudessa on käynnistymässä runsaasti uusia investointeja. Erityisesti sahat ovat vuosien investointilaman jälkeen modernisoimassa laitoksiaan.

Lisäksi Pohjois-Suomessa on suurinvestointeja, joiden myös odotetaan tuovan tilauksia alihankintaketjuihin. Näitä ovat mm. Kemin biotuotetehdas, Pyhäjoen ydinvoimala, useat tuulivoimapuistot sekä Haapaveden biojalostamo.

Lapissa ja Kainuussa Finnveran rahoitus keskittyy yhdelle toimialalle, Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus hajaantuu eri aloille

Lapissa yli puolet Finnveran rahoituksesta kohdistui tavanomaiseen tapaan matkailuyrityksille ja matkailuun liittyviin palveluihin. Kainuussa teollisuuden rahoitus on aiempina vuosina ollut jopa kolme neljäsosaa rahoitetuista euroista. Alkuvuonna 2021 osuus oli 61 prosenttia. Kainuun teollisuuden aloista rahoituksessa on näkynyt alkuvuonna elintarviketeollisuus.

Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus kohdistuu tasaisemmin: suurimpina teollisuuden osuus on puolet ja kaupan alan sekä liike-elämän palvelujen osuus yhteensä 44 prosenttia. Matkailun osuus on noin 6 prosenttia rahoituksesta. Maakuntaan on kasvanut iso rakennusalan klusteri, joka nousi erityisesti edellisvuoden rahoituksessa esiin. Oulun seudulla merkittävälle ICT-alalle kohdistui 14 prosenttia Finnveran alkuvuonna myöntämästä rahoituksesta.

- ICT:n verraten alhaista osuutta Finnveran rahoituksessa selittää muun muassa se, että yritykset pystyvät järjestämään rahoitustaan muilla tavoilla tai start up -luonteensa takia eivät vielä välttämättä ole velkarahoituksen ja Finnveran takausten piirissä. Finnveran rahoitus voi tulla kyseeseen, kun yrityksellä on jo kassavirtaa jolla maksaa velka takaisin, Vartiainen sanoo.

Lapin matkailuyrityksille tuleva talvisesonki kriittisen tärkeä

Suurella osalla Lapin matkailuyrityksistä lainat ovat olleet lyhennysvapailla jo vuoden verran. Näiden yritysten ja niiden maksukyvyn kannalta kriittistä on, kuinka turisteja saadaan maahan seuraavalle talvisesongille.

- Jos eteen tulee vielä tarve uusille lyhennyslykkäyksille, tilanne on rahoittajien kannalta entistä hankalampi. Käytännössä yrityksiä on lainarahoituksen sijaan pääomitettava toiminnan turvaamiseksi, Vartiainen sanoo.

