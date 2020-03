Finnvera tekee päivittäin yli 400 rahoituspäätöstä – noin puolet hakemuksista liittyy nyt uusien luottojen takauksiin

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera turvaa pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita myöntämällä takauksen yrityksen pankkilainalle. Hakemusmäärät ovat moninkertaistuneet, ja kaikkiaan kahden viikon aikana rahoitushakemuksia on tullut yli 4 000 kappaletta, kun normaalisti viikossa käsitellään noin 300 hakemusta.

- Teemme joka päivä noin 400 päätöstä yritysten pankkilainojen takauksista ja nykyisten vastuiden järjestelyistä. Aluksi hakemuksista suurin osa liittyi nykyisten vastuiden järjestelyihin, mutta nyt noin puolet hakemuksista liittyy uusien luottojen takauksiin. Arvioimme uuden rahoituksen hakemusmäärän kasvavan edelleen jatkossa, sanoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnvera toimii poikkeustilannerahoituksessa pankkilainoille myönnettävillä takauksilla: alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille alle 100 000 euron rahoitustarpeisiin ja pk-takaus yli kolme vuotta toimineille yrityksille, joiden rahoitustarve on alle 150 000 euroa. Finnvera-takaus on tarkoitettu yritysten yli 150 000 euron rahoitustarpeisiin. Finnvera ja pankit ovat sopineet nopeasta käsittelystä alle miljoonan euron rahoituksissa. Finnvera voi taata 80 % pankin myöntämästä lainasta. Ehtona takauksen saamiselle on, että yrityksen toiminta on ollut kannattavaa ennen suhdannekriisiä, ja yrityksellä arvioidaan olevan riittävä velanhoitokyky kriisin mentyä ohi

- Vaikka hakemuksia tulee meille nyt suuret määrät, olemme pystyneet käsittelemään niitä nopeasti. Yleisin rahoitusratkaisu on ollut pk-takaus, jonka käsittelyaika on ollut noin 2 vuorokautta. Lyhennysvapaiden järjestelyiden käsittelyaika on ollut 3 vuorokautta. Henkilöstömme on siis venynyt ja tehnyt työtä hartiavoimin yritysten parhaaksi, kiittää Juuso Heinilä.

Näin rahoitusprosessi toimii:

Yritys ottaa yhteyttä pankkiin ja neuvottelee lainasta pankin kanssa Pankki varmistaa, että kriteerit täyttyvät a: Alkutakauksessa ja pk-takauksessa pankki hakee Finnveralta takauksen yrityksen puolesta

b: Finnvera-takauksessa yritys neuvottelee ensin lainasta pankkinsa kanssa ja sen jälkeen hakee takausta Finnverasta online.finnvera.fi Finnvera tekee takauspäätöksen ja toimittaa asiakirjat pankkiin sähköisesti allekirjoitettavaksi Pankki palauttaa allekirjoitetun asiakirjapaketin Finnveralle Finnvera toimittaa voimaantuloilmoituksen pankille, takaus on nyt voimassa Asiakas allekirjoittaa asiakirjat ja nostaa lainan pankissa

Tietoa Finnveran palveluista yrityksille poikkeustilanteessa: finnvera.fi/korona