Finnvera valittiin parhaaksi vientitakuulaitokseksi

Finnvera on paras vientitakuulaitos maailmassa ja onnistunut palvelemaan vientiyrityksiä ja näiden ulkomaisia ostaja-asiakkaita parhaiten. Näin arvioivat vientiyritykset, ostajat ja rahoituslaitokset vienninrahoitukseen erikoistuneen kansainvälisen analytiikkatalon ja median TXF:n kyselytutkimuksessa. Viime vuonna Finnvera oli ykkönen TXF:n ostajien Importer’s Choice -kategoriassa ja kärkikolmikossa myös vientiyritysten Exporter´s Choice -arviossa. Nyt arviot on yhdistetty, ja Finnvera oli koko vertailun ykkönen.

Palkinto luovutettiin keskiviikkona 12.6.2019 Berliinissä.

–Oli suuri kunnia vastaanottaa tunnustus vuoden parhaana vientitakuulaitoksena 300 globaalille toimijalle tehdyssä kyselyssä. Hienoa, että perusteena voitollemme oli nimenomaan onnistuminen palvelussa. Kiitos tästä asiakkaillemme ja sidosryhmillemme! Jatkamme ja kehitymme tästä yhteistyössä, kiittää palkinnon Berliinissä vastaanottanut Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Tuloksissa korostuivat erityisesti Finnveran toimialaymmärrys ja joustavuus. Vientiyritykset ovat kiitelleet Finnveraa nopeudesta vastaamisessa ja joustavuudesta. Pankit puolestaan arvostavat sitä, että vientitakuu ja rahoitus tulevat samasta paikasta.

–Olemme erittäin otettuja ja onnellisia tästä tunnustuksesta, joka tulee palvelujemme keskeisiltä kohderyhmiltä eli vientiyrityksiltä ja niiden ostajilta. Tulos antaa meille varmuutta siitä, että olemme onnistuneet viemään toimintaamme oikeaan suuntaan ja löytämään keinot, joilla me vientitakuulaitoksena voimme parantaa yritysten mahdollisuuksia onnistua vientikaupoissaan ja kansainvälisessä kasvussa, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

TXF:n tutkimukseen osallistui 300 viejien, ostajien ja pankkien edustajaa eri puolilta maailmaa. Kaikki kärkipaikoille yltäneet vientitakuulaitokset ovat Pohjoismaista, mikä kertoo vahvasta viennin rahoituksen osaamisesta ja toisaalta rahoituskulttuurista, jossa pienten maiden on etsittävä kilpailukykynsä asiakaskeskeisyydestä isojen volyymien sijaan.

Asiakas- ja sidosryhmätutkimuksesta erinomaiset arvosanat viennin rahoitukselle

Finnvera seuraa asiakastyytyväisyyttä ja -palautetta säännöllisesti. Jatkuvan suositteluhalukkuuden seurannan lisäksi joka toinen vuosi toteutetaan laaja asiakas- ja sidosryhmätutkimus. Tutkimuksella selvitettiin Finnveran pk-yritys- ja suuryritysasiakkaiden, pankkien ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä Finnveran toimintaan ja palveluun, mielikuvia ja näkemyksiä Finnveran toiminnan merkityksestä sekä kokemuksia eri palvelukanavista.

Koko tutkimuksessa Finnvera sai erinomaisen arvosanan sekä asiakkailta että sidosryhmiltä. Viennin rahoituksen arviointiin vastanneita yritysten, pankkien ja sidosryhmien edustajia oli noin 150. Asiakkaat olivat tyytyväisiä etenkin Finnveran toimialaosaamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

– Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Tieto on meille arvokasta, ja sen avulla osaamme suunnata palvelumme oikein. On hienoa, että yritykset antoivat ammattitaidollemme ja osaamisellemme samoin kuin kanssamme tehdylle yhteistyölle kokonaisarvosanaksi selvästi yli 4, kun asteikko on 1–5. Asiakastyytyväisyyttä on tutkittu pitkään, ja on ilo nähdä, että ammattitaidon ja osaamisen trendi on nouseva. Olemme kehittäneet uusia tuotteita ja palveluja vastaamaan paremmin viennin rahoituksen haasteisiin ja vauhdittamaan pienempiäkin vientikauppoja. Lisäksi olemme lisänneet asiakas- ja rahoittajatapaamisia. Uskon, että tämä näkyy tuloksissa, Haarasilta sanoo.

Finnveralle tärkeä mittari on rahoitustoiminnan vaikuttavuus eli se, mitä uutta tai millaista kasvua yritykset rahoituksen avulla saavuttavat. Tutkimuksen perusteella viennin rahoitus on vauhdittanut yritysten vientiä ja sillä on ollut merkittävä myönteinen vaikutus myös yritysten kotimaisille alihankkijoille. Moni vientikauppa olisi saattanut toteutua pienempänä tai jäädä kokonaan toteutumatta ilman viennin rahoitusta. Finnveran vienninrahoitustoiminnalla arvioidaan myös olleen myönteinen vaikutus työllisyyteen Suomessa.

– Eniten kehitettävää viennin rahoituksen kohderyhmät näkevät edelleen viennin rahoituksen järjestelmässä, kuten CIRR-korkojärjestelmässä. Asiaa kehitetään parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön perustamassa viennin rahoituksen kehitys -työryhmässä. Se päättää työnsä kesäkuun loppuun mennessä, jolloin voidaan odottaa kehitysehdotuksia.