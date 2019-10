Finnveran Pauli Heikkilä: Suomi tarvitsee vientiä – julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö parantaa yritysten toimintaedellytyksiä

Suomen vientiteollisuus menestyy myös tulevaisuudessa. Oleellista on lisätä pk-yritysten vientiä, mikä taas edellyttää kansainvälisen rahoitus- ja liiketoimintaosaamisen kasvattamista. Näin uskoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä. Suomalaisyritysten toimintaedellytykset ovat Heikkilän mielestä riippuvaisia julkisten ja yksityisten tahojen, korkeakoulujen, yritysten ja rahoittajien, yhteistyöstä. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran toiminnan käynnistymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.

Suomella on aina ollut tarjota hienoja tuotteita ja palveluita. Myynnin kirittäjinä ovat loistaneet Nokian kaltaiset teknologiaedelläkävijät, jotka harppasivat Suomelle innovaatioetumatkan. Asetelmat ovat sittemmin muuttuneet, ja tarve uudelle on herännyt.

– Muut maat ovat jo saavuttaneet meidät teknologiaosaamisessa. Siksi Suomen täytyisi löytää tie uudelle tasolle. Tarvitaan jotain uutta ja kunnianhimoista tekemistä tilalle, Pauli Heikkilä sanoo.

Finnveran toimitusjohtajana vuodesta 2005 toiminut Heikkilä uskoo niin Suomen vientiin kuin yrityksiinkin. Työnsarkaa viennin alalla riittää, vaikka Finnveran 20-vuotisen toiminnan aikana niin vientitakuuvastuiden kuin taseen loppusumman reaaliarvo on seitsenkertaistunut. Valtion vientitakuulaitoksen tavoitteena ei kuitenkaan ole ollut kasvaa, vaan auttaa yrityksiä kansainvälistymään ja pärjäämään omillaan. Kasvu on seurausta muun muassa finanssikriisistä ja sen jälkeen muuttuneesta rahoitusalan sääntelystä, joka on vaikuttanut pankkien liiketoimintavalintoihin.

– Suomi on pieni ja avoin talous. Vientiteollisuutta tullaan aina tarvitsemaan tuonnin maksamiseksi. Suomen bruttokansantuotteesta lähes 40 prosenttia syntyy viennistä, Heikkilä muistuttaa.

Pk-yritysten viennin kasvattaminen ratkaisevan tärkeää

Heikkilä arvioi, että Finnveran tulevaisuuden haasteena on rohkaista yhä useampia pk-yrityksiä maailmalle suuryritysten jalanjäljissä. Suomen vientiteollisuudesta vain 15 prosenttia on pk-yritysten tuottamaa arvoa. Suomalaisyrityksillä on edelleen tarve saada konsultaatiota ja sparrausta kansainvälistymiseen, etenkin maailmantalouden epävarmuuden lisääntyessä. Tästä perustehtävästään Finnvera ei tule luopumaan.

– Viennistä 85 prosenttia tulee suuryrityksiltä, joita on harvassa. Jos kykenemme kasvattamaan pk-yritysten osuutta, niin olemme jo pitkällä. Pankkisääntelyiden ja niiden aikaansaamien heijastusvaikutuksien myötä toimintamme sisältö on saattanut muuttaa muotoaan, mutta ydin pysyy samana – siinä, että olemme suomalaisyritysten mukana maailmalla.

Yhteistyö vie yrityksiä eteenpäin

Suomalaisyritysten toimintaedellytykset ovat Heikkilän mielestä riippuvaisia julkisten tahojen, korkeakoulujen, yritysten ja yksittäisten rahoittajien yhteistyöstä.

Rahoituksen osalta suomalaisyrityksille on jo tarjolla sparrausta. Finnvera ja Kauppakamarit ovat järjestäneet yhteistyössä pankkien ja luottovakuuttajien kanssa vientikaupan rahoituskiertueen, jonka tavoitteena on tutustuttaa suomalaisyritykset eri rahoitusvaihtoehtoihin kansainvälisen kaupan helpottamiseksi.

– Autamme kiertueella pk-yrityksiä, joilta saattaa esimerkiksi jäädä tärkeitä vientikauppoja toteutumatta vain siitä syystä, että erilaiset riskienhallinta- ja rahoitusratkaisut eivät ole tarpeeksi tuttuja.

Pauli Heikkilä näkee suomalaisyritysten hienot tuotteet ehdottomana valttikorttina. Näiden täydentäminen sopivalla bisnesosaamisella nostaa yritysten profiilia kansainvälisillä areenoilla.

– Tarvitsemme uutta yrittäjyyttä Suomeen. Joka toimialalta löytyy kyllä esimerkkejä menestymisestä, mutta vaikutus näkyy vasta yritysten kokonaisluvuissa. Tätä kokonaislukua haluamme kasvattaa.

Haastattelu kokonaisuudessaan on julkaistu Finnvera Info -lehdessä ja Finnveran uutishuoneessa.