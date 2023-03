Finnveran Sisä-Suomen aluekatsaus 1–12/2022: Finnveran rahoitus ennätystasolle Päijät-Hämeessä - Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä rahoituksen määrä laski

Takana pandemia, Euroopassa sota, edessä taantuma – Talouden myllerryksessä hitaan kasvun vuosi tuntuisi lottovoitolta 28.12.2022 09:15:00 EET | Tiedote

Parhaimmillaan vuosi 2023 on hitaan kasvun vuosi, ja vuonna 2024 talouden odotetaan taas kasvavan normaalisti tai jopa nopeammin. Vaikeasti ennustettavat ja äkilliset tapahtumat ovat kuitenkin mahdollisia. Esimerkiksi hitaamman talouskasvun Kiina on arvaamaton toimija, arvioi Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Yleisin ennuste on, että Suomi vajoaa taantumaan vuonna 2023. Talouden ennustaminen on ollut viime vuosina epäkiitollista puuhaa. Koronapandemian jälkeisen vahvan kasvuvuoden 2021 jälkeen odotettiin toista hyvää vuotta, mutta sen sijaan vuotta 2022 leimasi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan seurannut epävarmuus, energiakriisi ja kiihtynyt inflaatio.