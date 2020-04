Finnverasta maaliskuussa 5 300 päätöstä pk-rahoitusjärjestelyissä – eniten kasvua Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla

Jaa

Finnvera teki maaliskuussa nykyisille ja uusille pk-yritysasiakkaille yhteensä yli 5 300 päätöstä rahoitusjärjestelyistä. Määrä on yli viisinkertainen edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Uutta kriisirahoitusta on myönnetty jo yli tuhannelle yritykselle, ja maksuaikajärjestelyjä on tehty samaan aikaan yli neljälle tuhannelle yritykselle. Eniten kasvua uuden rahoituksen myöntämisessä on ollut Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla, joissa rahoitusjärjestelyiden määrä on kolminkertaistunut edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Pienintä muutos on ollut Kainuussa, jossa on myös ensimmäisiä tautitapauksia ilmennyt muuta maata myöhemmin.

Alueellisesti ja toimialoittain tarkasteltuna rahoituksen järjestelytarpeet ovat edenneet hieman eri tahtiin. Matkailualalla tilanne näkyi Lapissa nopeasti, kun taas palvelualoilla sekä teollisuuden alihankintaketjuissa tarpeet kasvoivat kuukauden loppupuolella eri puolilla Suomea. − Uutta rahoitusta on maaliskuussa myönnetty eniten teollisuuteen sekä majoitus- ja ravitsemusalalle, jolle uutta rahoitusta on myönnetty nelinkertaiselle määrälle yrityksiä normaaliin nähden, kertoo liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä. Uusien takaushakemusten määrän odotetaan edelleen jopa kaksinkertaistuvan Kriisin alkaessa rahoitusjärjestelyissä painottuivat nykyisten luottojen järjestelyt, mutta hyvin pian kysyntä lisääntyi voimakkaasti myös uusien luottojen takauksissa. Finnvera arvioi, että lyhennysvapaahakemusten päivävauhti kääntyy nykyisestä neljästäsadasta vähitellen laskuun. − Olemme tehneet paljon töitä pysyäksemme kasvaneen kysynnän vauhdissa, ja tässä olemme myös onnistuneet. Maksuaikamuutokset on käsitelty hyvin nopeasti, ja esimerkiksi pk-takauksen käsittelyaika on edelleen vain kaksi päivää, Heinilä toteaa. Huhtikuussa uusien takaushakemusten määrän arvioidaan vielä kaksinkertaistuvan maaliskuun luvuista. Suurempien yritysten valmius kohdata taloudellinen kriisi on pienempiä parempi, joten hakemusten euromääräinen keskikoko tullee kasvamaan jatkossa suurempien yritysten lähtiessä hakemaan rahoitusta. − Valmistaudumme kysynnän kasvuun paitsi pienempien pankkilainojen takauksissa myös vaativissa useiden miljoonien eurojen hankkeissa, sanoo Heinilä. Maakunta Myönnetty rahoitus 03/2020 (kpl) Kasvu % Pohjois-Karjala 62 377 Pohjanmaa 56 331 Kymenlaakso 32 300 Lappi 47 236 Etelä-Karjala 32 220 Uusimaa 399 196 Etelä-Pohjanmaa 39 144 Pirkanmaa 141 135 Keski-Pohjanmaa 14 133 Varsinais-Suomi (sis. Ahvenanmaa) 122 130 Satakunta 45 114 Etelä-Savo 32 113 Pohjois-Pohjanmaa 84 91 Keski-Suomi 59 74 Kanta-Häme 30 58 Päijät-Häme 31 55 Pohjois-Savo 63 43 Kainuu 16 33 Yhteensä 1304 143

Yhteyshenkilöt

Linkit