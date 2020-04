FinPandem-sovellus taistelee koronaviruksen leviämistä vastaan 

FinPandem-sovellus jakaa tietoa COVID-19 virustartunnoista ja pyrkii hidastamaan viruksen leviämistä Suomessa.

FinPandem-sovellus muodostaa käyttäjiensä vapaaehtoisesti antamien tietojen avulla reaaliaikaisen ja jatkuvasti päivittyvän kuvan koronaviruksen etenemisestä Suomessa. Sovelluksen karttanäkymän avulla käyttäjän on mahdollista välttää ihmismassoja ja riskialueita koronaviruksen leviämisen kannalta.



Miten sovellus toimii?

Käyttäjä vastaa sovelluksessa anonyymisti muutamaan helppoon kysymykseen mahdollisista oireista tai altistumisesta sekä jakaa sijaintitietonsa. Kaikki tiedot käsitellään täysin anonyymisti ja ne koostetaan osaksi isoa koronakarttaa, jossa vastauksien perusteella näkyy joko vihreitä tai punaisia palloja kuvastamassa reaaliaikaisesti jokaisen käyttäjän tilaa.



Sovellus on tällä hetkellä saatavissa rekisteröitymällä testikäyttäjäksi osoitteessa www.finpandem.fi. Käyttäjälle lähetään sovelluksen latauslinkki sähköpostitse.



Kenelle FinPandem-sovellus on kehitetty?

Vastaus on yksinkertainen – jokaiselle, joka haluaa liittyä mukaan taisteluun koronaviruksen leviämistä vastaan.



Viisi syytä miten FinPandem-sovellus auttaa taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan

1. Sovelluksessa käyttäjä ilmoittaa oman tilansa Suomen koronakartalle ja näin tekemällä osallistuu rakentamaan isoa tilannekuvaa koronaviruksen leviämisestä.

2. Sovelluksen käyttäjä suojelee itseään ja muita ihmisiä koronavirus tartunnalta jakamalla tietoa omasta terveydentilastaan.

3. Sovelluksessa jokainen käyttäjä näkyy vain vihreänä tai punaisena pisteenä ja kaikki muu tieto pysyy anonyyminä.

4. Käyttäjät pystyvät sovelluksessa tarkastelemaan koronaviruksen leviämistä ja välttämään liikkumista riskialueilla.

5. Sovellus muodostaa käyttäjien tiedoista koko Suomen kattavan, koronavirukselle altistumista ja oireiden esiintymistä kuvaavan, reaaliaikaisen koronakartan.



Ketkä ovat kehittäneet FinPandem-sovelluksen?

Viisi kokenutta lääkäriä ja heidän kokoamansa nopean toiminnan joukko, joka koostuu oman alansa ammattilaisista. FinPandem -sovellus on kehitetty täysin talkoovoimin ja pro bono -hengessä palvelemaan koko Suomen kansaa.



Miksi sovellus on kehitetty?

Jokapäiväisessä työssään FinPandemin lääkärit taistelevat koronavirusta vastaan. Äärimmäisen kovasta työstään huolimatta heidän näkemyksensä on, että taisteluun tarvitaan mukaan koko Suomen kansa. Jokainen estetty tartunta auttaa siinä taistelussa, jota maamme terveydenhuollon ammattilaiset parhaillaan käyvät koronavirusta vastaan.



Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jussi Kosola

+358 41 318 4941, finpandem@gmail.com.