Fiona Bartonin uutuustrilleri kuvaa jokaisen vanhemman pahinta painajaista

Brittikirjailija Fiona Bartonin kolmas psykologinen trilleri Epäilty johtaa kadonneiden tyttöjen jäljille.

Kun kaksi 18-vuotiasta englantilaistyttöä katoaa Thaimaassa, heidän perheensä työnnetään yhtäkkiä kansainväliseen valokeilaan epätoivoisina, surevina ja huolesta sekaisina. Sotkeutuivatko tytöt johonkin hämäräperäiseen ennen katoamistaan?

Toimittaja Kate Waters haluaa aina olla ensimmäinen. Ensimmäinen tapahtumapaikalla, ensimmäisen jutun kirjoittaja, ensimmäinen, joka paljastaa totuuden. Siksi hän tarttuu epäröimättä tarjoukseen juttukeikasta Bangkokissa. Mutta tällä kertaa hän ei voi olla ajattelematta poikaansa Jakea, jota hän ei ole nähnyt kertaakaan tämän lähdettyä ulkomaille kaksi vuotta aiemmin.

Kun kadonneiden tyttöjen tarina alkaa selvitä, herää epäily siitä, että syyllinen voi olla pelottavan lähellä.

Fiona Barton kouluttaa toimittajia ja on itsekin työskennellyt pitkään toimittajana ja uutispäällikkönä Ison-Britannian suurimmissa sanomalehdissä. Cambridgessa syntynyt Barton asuu nykyään miehensä kanssa vuoroin Ranskassa ja vuoroin Englannissa.

Bartonin kaksi ensimmäistä teosta, Leski ja Lapsi ovat olleet huikeita menestyksiä, ja kirjoja on julkaistu jo 37 maassa. Epäilty on Bartonin kolmas psykologinen trilleri, ja tässäkin kirjassa on mukana edellisistä teoksista tuttu toimittaja Kate Waters.

Fiona Barton: Epäilty

Alkuteos The Suspect | Suomentanut Pirkko Biström

462 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana