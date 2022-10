Fira mahdollistaa kiinteistösijoittajille uudenlaista liiketoimintaa omistusasuntomarkkinassa

Monista muista rakennusalan yrityksistä poiketen Fira ei tee omaperusteista rakentamista, gryndausta, vaan kehittää ja toteuttaa hankkeet yhdessä asiakkaiden kanssa. Se mahdollistaa Firalle keskittymisen rakentamisen palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja avaa kiinteistösijoittajille pääsyn uudenlaisen liiketoiminnan äärelle omistusasuntomarkkinassa.



− Firan uuden omistusasuntopalvelun avulla sijoittaja saa lisäarvoa tontin myynnin lisäksi myös asuntojen myynnistä, ja pystyy sitä kautta laajentamaan liiketoimintaansa. Palvelu on hyvä vaihtoehto erityisesti sellaisille sijoittajille, joilla ei ole ollut tapana toteuttaa myytäviä asuntoja. Palvelun tuottajana Fira ottaa vastuun yhdessä sovituista asioista, kuten hankkeen kehittämisestä, toteuttamisesta ja pitkistä vastuista sekä asuntojen myynnistä, kertoo Firan asuntorakentamisen linjajohtaja Topi Laine.



− Asuntosijoittajille suunnattu omistusasuntopalvelu sopii erinomaisesti Firan palveluyhtiö-strategiaan. Olemme määrätietoisesti kasvattaneet kyvykkyyttämme toteuttaa hankkeita kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, ja olemme kehittäneet sitä varten omia ratkaisukirjastoja ja -konsepteja, joita hyödynnämme myös tulevissa hankkeissa. Näiden päälle on hyvä rakentaa asiakasarvoa tuottavia palveluita, Topi Laine jatkaa.



Fira on panostanut uudessa palvelumallissaan voimakkaasti asuntojen myyntiin ja houkuttelevuuteen. Asunnonostajat pääsevät laajasti vaikuttamaan materiaalivalintoihin ja suunnittelemaan koteihinsa juuri heille sopivia ratkaisuja. Fira tarjoaa asunnonostajille myös hyvät lainaehdot.



Pasilassa parhaillaan rakenteilla olevaan Postipuiston Hehkuun kuuluu kaksi taloyhtiötä: As Oy Helsingin Eloisa ja As Oy Helsingin Idylli. Niiden myötä Postipuistoon nousee 85 uutta kotia tammikuuhun 2024 mennessä. Asuntojen myynti on parhaillaan käynnissä.