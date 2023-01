Fira modernisoi luksushotellin Kruununhakaan – The Hotel Maria avaa ovensa vuonna 2023

Rahastoyhtiö Samla Capital Oy:n hallinnoima SC Hotels I Ky rakennuttaa Helsingin Kruununhakaan korkealaatuisen hotellikokonaisuuden, joka koostuu neljästä aikavälillä 1885–1930 valmistuneesta arvokiinteistöstä. Fira modernisoi rakennukset täydellisesti ja vastaa myös hotellin sisätilojen rakentamisesta ja viimeistelystä. Liisankadun ja Mariankadun risteyksessä sijaitsevien rakennusten kokonaispinta-ala on 14 200 neliömetriä. Urakkamuotona on projektinjohtourakka tavoite- ja kattohinnalla.

− The Hotel Marian visiona on paras hotellikokemus Pohjoismaissa. Sen saavuttaminen vaatii huippuonnistumista suunnittelussa, rakentamisessa ja palvelukokemuksen luomisessa. Siksi olemme myös pyrkineet löytämään parhaat kumppanit eri osa-alueille. Olemme hankkeen aikana saaneet kohdata myös monia haasteita, kuten koronasta ja Ukrainan sodasta johtuvan rakennuskustannusten ja korkotason nousun. Olen iloinen siitä, että olemme yhdessä Firan kanssa löytäneet haasteisiin tarvittavat ratkaisut ja The Hotel Maria tulee avaamaan ovensa 15.12.2023, kertoo Samla Capitalin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Samppa Lajunen.

− On hienoa olla mukana tällaisessa erityisessä hankkeessa, jossa rima on asetettu aidosti korkealle. Firasta löytyy tietotaitoa sekä erityisosaamista, joka kiteytyy erinomaisesti tässä projektissa. Täytyy myös muistaa, ettei tällaista hanketta kukaan pysty tekemään yksin, vaan yhteistyöllä on iso merkitys, toteaa Firan toimitusjohtaja Jari Koivu.

Rakennusten modernisointi on käynnissä kaikkien neljän rakennuksen osalta. Kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden talojen modernisointi vaatii erityistä osaamista monella eri rakentamisen ja suunnittelun osa-alueella.

− Kyseessä on rakennusteknisesti erittäin vaativa ja kunnianhimoinen hanke. Rakennuksissa on laajasti eri aikakausille tyypillisiä rakenneratkaisuja, minkä vuoksi jopa saman talon eri kerroksissa sovelletaan erilaisia ratkaisuja. Myös sisätilojen viimeistelyn laatutaso vaatii erityistä osaamista, kertoo Firan työpäällikkö Jouni Juntunen.

Monella tapaa poikkeuksellinen hotelli

The Hotel Mariasta rakentuu kansainvälisen tason luksushotelli. Se erottautuu Helsingin hotellitarjonnasta suurilla huoneilla, sviittien määrällä (40 kappaletta) ja kylpyhuoneisiin sijoitetuilla saunoilla, höyryhuoneilla ja kylpyammeilla. Isossa osassa huoneista on jopa neljän metrin huonekorkeus. Lisäksi hotellin tiloihin rakentuu muun muassa Spa & Wellness -osastot, kaksi ravintolaa, kaksi baaria, peilisali, kokoustilat, kauppa ja kappeli.

Arkkitehti Evert E. Lagerspetz suunnittelemissa rakennuksissa on historian aikana sijainnut muun muassa upseerien asuinrakennuksia sekä ministeriön toimisto. Kaikki neljä rakennusta ovat Museoviraston suojelemia. Firalla on kokemusta vaativien kohteiden modernisoinnista, kuten Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen peruskorjauksesta vuonna 2020.