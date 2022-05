Fira rakentaa Spondalle kiinteistökokonaisuuden Vantaan Jokiniemeen – kyseessä Firan historian suurin hanke

Hankkeen urakkamuoto on projektinjohtourakka ja kyseessä on Firan historian kaikkien aikojen suurin hanke. Kohde sijaitsee Vantaan Jokiniemessä, aivan Tikkurilan juna-aseman tuntumassa. Rakentaminen käynnistyy kesällä 2022 ja kokonaisuus valmistuu vuosien 2024–2025 vaihteessa.Toimistotilojen päävuokralaiseksi tulee Valmet.

− Hanke suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta tukemaan heidän liiketoimintaansa parhaalla tavalla. Rakennuksissa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuutta ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin. Olemme iloisia, että voimme yhdessä vastuullisen ja yhteistyökykyisen urakoitsijakumppanin kanssa suunnitella ja toteuttaa energiatehokkaan kokonaisuuden, kiinteistöhankkeesta vastaava Spondan projektipäällikkö Jani-Matti Kilpeläinen toteaa.

− Hankekokonaisuus on Firalle merkittävä. Kyseessä on iso, korkeatasoinen ja haastava kohde ja samalla Firan historian suurin hanke. Olemme pystyneet hyödyntämään hankkeessa vahvuuksiamme, kuten ratkaisukehitystä ja kokemustamme sekä toimistotilojen että pysäköintilaitosten rakentamisesta. Olemme todella iloisia yhteistyöstä Spondan kanssa, toteaa Firan toimitilarakentamisen linjajohtaja Henri Mämmi.

− Ratkaisuehdotuksemme laadittiin viitesuunnitelmia kunnioittaen, mutta tuotannon reunaehdot ja kustannustehokkuus huomioiden. Nämä ovat avaimia toimivaan ja tilaajan tavoitteiden mukaiseen lopputulokseen, jatkaa Firan toimitilarakentamisen työpäällikkö Joni Juutinen.

Fira on aiemmin toteuttanut useita toimistotilahankkeita. Pitkä kokemus pysäköintilaitosten rakentamisesta on puolestaan kerryttänyt Firalle vakioituja, konseptipohjaisia ratkaisuja, joita on hyödynnetty myös Lauri Korpisen kadulle rakentuvan pysäköintilaitoksen suunnittelussa.