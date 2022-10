Fisuhaaste 2022 haastaa Tapiolan koulun oppilaat maistelemaan uusia kalaruokia

Kalaruoalla on tutkitusti positiivisia terveysvaikutuksia. Kalassa on paljon muun muassa terveellisiä pehmeitä rasvoja, vitamiineja, kivennäisaineita ja proteiinia. Kalan sisältämä D-vitamiini mm. lujittaa kasvuikäisen luustoa ja kalan rasvahapot, kuten omega-3, auttavat suojaamaan sydän- ja verisuonitaudeilta. Kala jos mikä on varsinaista terveysruokaa!

Kotimainen keksintömme, kouluruokailu, on tärkeä osa koulupäivää, ja maailman onnellisemmaksi valitun kansan ylpeyden aihe. Ilmainen kouluruoka tuli vuonna 1948 lain säätelemänä kaikkiin Suomen kouluihin. Siitä lähtien kouluruokailu on ollut tärkeä osa koulupäivää niin sosiaalisena tapahtumana kuin osana opetussuunnitelman mukaista ruokakasvatusta. Hyvä ruoka auttaa oppimaan.

FISUHAASTE 2022 yhdistää nämä kaksi mahtavaa asiaa omaksi teemapäiväkseen Tapiolan koulussa ja lukiossa 12.10.2022.

Espoo Catering ja Valio kattavat pöytään uusia, maistuvia kalaruokavaihtoehtoja oppilaiden arvioitavaksi ja haastamme kaikki oppilaat mukaan kehittämään maistuvampaa kalaruokaa koulujen ruokapöytiin! Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä koulun, oppilaiden ja keittiön ammattilaisten kanssa.

Uusia maisteltavia ruokalajeja ovat Välimeren uunikala ja Lime-inkivääri kala sekä BBQ kasvispaistos raikkaan tsatsikin kera. Mustikkavanukas-jälkiruokaa unohtamatta, jossa suomalainen superfood loistaa pääosassa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee, että kalaa tulisi syödä ainakin kaksi kertaa viikossa. ”Kala on suositeltavaa ravintoa, ja sen käyttöä tulisi lisätä. Uusilla resepteillä haluamme lisätä kalaruokien suosiota ja saada lapsia ja nuoria kiinnostavaa vaihtelevuutta ruokalistalle”, toteavat Espoo Cateringin tuotekehittäjä Ville Kivinen sekä Valion ruokapalveluasiantuntija Petri Nuutinen. ”Tämä ei silti tarkoita, että perinteinen kouluruokien herkkuklassikko eli kalapuikot olisivat katoamassa listalta”, nauraa Tapiolan keittiön vastaava kokki Tuija Forstén, ”lisää uusia klassikkoherkkuja mahtuu kalaruokien listalle”.

Tapahtuman tärkeintä antia ovat lasten ja nuorten omat mielipiteet ruoasta. Maistelijat äänestävät muun muassa ruoan mausta lounaan aikana. Lisäksi lasten ja nuorten oma ruokaraati antaa annoksiin kommentteja ja kehitysehdotuksia.

