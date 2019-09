Fit Skatta avattiin – hyvinvointiin erikoistunut premium-kuntosali on myyty jo lähes täyteen

Suomen nopeimmin kasvava kuntosaliketju Ole.Fit laajenee tänä syksynä kahdeksalla toimipisteellä. Fit Skatta avasi ovensa 3.9.2019. Treenaamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä premium-tason kuntosali herätti jo etukäteen niin paljon kiinnostusta, että lähes kaikki sen jäsenyydet myytiin ennen kuntosalin avausta. Fit Global Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Ole.Fit-ketjun perustaja Tomi Peltonen kertoo, että monipuoliseen kuntosaliketjuun mahtuu erilaisia kuntosalikonsepteja.

Fit Skatta on kotimaisen Fit Global Oy:n Fit-kuntosaliketjun 36. toimipiste. Helsingin Katajanokalla sijaitsevan kuntosalin välineistö on laadukas ja monipuolinen, ja ympäristö on suunniteltu viihtyisäksi ja kokonaisvaltaisesti asiakkaiden hyvinvointia tukevaksi.

– Halusimme suunnitella toimivan ja yhteisöllisen paikan, jossa on helppo treenata ja viihtyä. Tämä tavoite on otettu mukaan kaikessa valo- ja äänisuunnittelusta alkaen, kertoo Tomi Peltonen. Peltonen on Fit-kuntosalien taustalla olevan Fit Global Oy:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja.

– Fit Skatta on hyvinvointikuntosali, jossa voi tehdä salitreenauksen ja vapaaharjoittelun lisäksi paljon muutakin. Jäsenyyteen kuuluvat Mind & Body -joogatunnit, ja joogastudio on asiakkaiden käytössä myös tuntien välillä. Meillä on myös esimerkiksi oma spa-osasto, ja lisäksi teemme yhteistyötä Helsinki Allas Sea Poolin kanssa, Peltonen esittelee.

Fit Skatta kiinnostaa lähialueen asukkaita ja yritysten työntekijöitä; sen jäsenyydet myytiin lähes loppuun jo ennen kuntosalin avausta.

– Fit Skatta ei ole pelkästään kuntosali. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen kautta hyvää mieltä. Siihen eivät riitä pelkät seinät ja laitteet. Koemme, että myös tämän tyyppiselle premium-palvelusalille on hyvinvointipalveluiden yleisen kysynnän kasvaessa selvä tilaus, toteaa Marko Turkia, toinen näkyvä Ole.Fit- ketjun puuhamies.

Ketjusalikin voi olla uniikki

Kotimainen Ole.Fit-lisenssikuntosaliketju sai alkunsa muutama vuosi sitten perustajiensa Tomi Peltosen, Pasi Sormusen ja Marko Turkian tavoitteesta luoda kuntosalikonsepti, joka olisi helppo monistaa ja jossa toimintatapa olisi hallittu.

Ketju on ollut alusta lähtien Suomen nopeimmin kasvava alallaan. Sen toimintamalli perustuu siihen, että aloittavan kuntosaliyrittäjän lisenssimaksu on pienempi kuin alalla keskimäärin, mutta ketjun tuki taas keskimääräistä laajempaa. Uutta yrittäjää autetaan tarvittaessa jo toimitilan hankkimisessa ja sen jälkeen kaikessa yrityksen perustamisesta kuntosalin pyörittämiseen ja markkinointiin. Valtakunnalliseksi laajentuneen ketjun tunnetuin sali on Vantaan Tammistossa, jossa toimii Fit Tammisto, yksi Suomen tunnetuimmistä kuntosaleista. Yhteensä kaikilla Ole.Fit-ketjun saleilla on jo noin 25 000 jäsentä.

– Vaikka toimintamallimme on harkitusti konseptoitu, se mahdollistaa myös sen, että ketjun eri toimipisteet ovat erilaisia. Tänä syksynä avaamme uuden toimipisteen myös esimerkiksi Espoon Keilaniemeen. Fit Keilaniemestä tulee lippulaivasalimme siinä mielessä, että se tarjoaa osin ainutlaatuisia harjoittelumahdollisuuksia. Toisaalta hyvin suurena salina se palvelee erittäin monia ja hyvin monenlaisia treenaajia, Peltonen kertoo.