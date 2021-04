Fitbit Luxe, tyylikäs aktiivisuusranneke kuntoiluun ja hyvinvointiin, on suunniteltu tukemaan kokonaisvaltaista terveyttä

Jaa

Kaikissa Fitbitin nykyisissä aktiivisuusrannekkeissa ja älykelloissa on nyt stressinhallintalukema, jonka avulla miljoonat käyttäjät voivat nähdä tärkeät tietonsa. [1]

SAN FRANCISCO --19. huhtikuuta, 2021 -- Fitbit julkisti tänään uuden tyylikkään Fitbit Luxe™ -aktiivisuusrannekkeensa, joka auttaa ottamaan kuntoilun ja hyvinvoinnin entistä kokonaisvaltaisemmin haltuun. Se tarjoaa motivaatiota ja tukea terveyden ylläpitämiseen aina stressinhallinnan työkaluista automaattiseen aktiivisuuden ja unen seurantaan. Luxe näyttää myös käyttäjän omaa hyvinvointia koskevia tietoja Fitbit-sovelluksen Health Metrics -näkymässä, mikä auttaa huomaamaan mahdollisesti lisääntyneestä stressistä tai väsymyksestä johtuvia muutoksia. [2] Luxen mukana tulee maksuton kuuden kuukauden kokeilujakso Fitbit Premium -jäsenpalvelua, joka tarjoaa yksityiskohtaisempia tulkintoja henkilökohtaisista terveyden avainlukemista. [3] Värillinen kosketusnäyttö, linjakas muotoilu ja jopa viiden päivän akunkesto [4] tekevät Luxesta monipuolisen kumppanin eri tarpeisiin sekä miellyttävän käyttää päivin öin.

“Kuluneen vuoden aikana olemme joutuneet miettimään eri tavalla terveyttämme ja hyvinvointiamme aina mahdollisten COVID-19-oireiden tarkkailemisesta stressin ja ahdistuksen hallintaan. Vaikka näemme jo merkkejä paremmasta, tuskin koskaan on ollut tärkeämpää vaalia kokonaisvaltaista terveyttään ”, toteaa VP GM James Park, toinen Fitbitin perustajista. Siksi olemme kahta vahvemmin pyrkineet tarjoamaan innovatiivisia työkaluja ja näkökulmia, jotka tukevat henkistä hyvinvointiamme ja fyysistä aktiivisuuttamme.Luxen kanssa olemme menneet eteenpäin luomalla muotoilultaan linjakkaan aktiivisuusrannekkeen, jossa on edistyksellisiä, aiemmin vain älykelloissamme saatavilla olleita ominaisuuksia. Nyt ne ovat yhä useampien ihmisten ulottuvilla maailmanlaajuisesti.“

Ymmärrä ja hallitse stressiä

Pandemian alettua maailmanlaajuiseen kyselyyn vastanneista puolet kertoi kokevansa fyysistä ja henkistä stressiä [5]. Luxessa Fitbit tuo stressinhallinnan työkalunsa ensimmäistä kertaa aktiivisuusrannekkeisiin ja siten miljoonien käyttäjien saataville. Luxea, kuten kaikkia sykettä mittaavia Fitbitin laitteita [6] käyttävät näkevät Fitbitin sovelluksessa Stress Management Score -stressilukeman. Se tarjoaa päivittäin aktiivisuuteen, uneen ja sykkeeseen perustuvan arvion kehon kyvystä käsitellä stressiä.

Fitbit Premium -palvelu tarjoaa stressilukemasta yksityiskohtaisen erittelyn kuten tietoa rasitustasapainosta, nukkumistottumuksista ja stressinsietokyvystä [7]. Premiumin jäsenillä on käytössään valikoima liikuntaharjoituksia ja lähes 200 mindfulness-harjoitusta, jotka auttavat stressinhallinnassa. [8] Deepak Chopra Mindful Method on yksinoikeudella Fitbitin Premium-palvelun käyttäjille tehty hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa yli 30 mindfulness-harjoitusta osaksi päivän rutiineja. Tänään Mindful Method -ohjelmaan julkaistaan neljä uutta harjoitusta, jotka pyrkivät soveltamaan mielenhallinnan voimaa moniin reaalielämän tilanteisiin.

“Jaan Fitbitin näkemyksen siitä, että tietoisuus ja mielen hyvinvointi ovat tärkeä osa kokonaisvaltaista terveyttämme. Paremmalla tunteiden hallinnalla voi olla pysyvästi suotuisa vaikutus yleiseen hyvinvointiin, mihin liittyy entistä parempi uni ja mieliala sekä merkitykselliset ihmissuhteet ”, sanoo integratiivisen lääketieteen edelläkävijä ja The Chopra Foundationin ja Chopra Globalin perustaja Deepak Chopra. ”Näen säännöllisesti sykkeeni laskevan meditaatioharjoituksen jälkeen ja ajan myötä myös sykkeenvälivaihteluni paranevan harjoittelun ansiosta. “Mindful Method” tekee säännöllisen mindfulness-harjoituksen helpoksi ja tuo sen helposti saataville. Näin on riippumatta siitä, onko vasta-alkaja vai kiinnostunut viemään tietoisuustaitonsa seuraavalle tasolle.”

Oivalluttavia työkaluja terveyden ymmärtämiseen ja vaalimiseen

Luxe tarjoaa pääsyn Fitbitin moniin terveys- ja hyvinvointiominaisuuksiin, jotka tukevat kokonaisvaltaista otetta terveelliseen elämään. Fitbit-sovelluksen Health Metrics -näkymässä [9] voi seurata muutoksia hengitystiheydessä, sykevälivaihtelussa (HRV), leposykkeessä, ihon lämpötilassa sekä pian myös veren happipitoisuudessa (SpO2) [10.] Päivittäisten tietojensa muutoksista saattaa havaita merkkejä stressistä, väsymyksestä tai alkavasta vilustumisesta. Premium antaa käyttäjälle lisäksi mahdollisuuden seurata kehitystään kuukausitasolla ​sekä poikkeamia henkilökohtaiselta viitealueelta.

Luxen linjakas muotoilu tekee sen miellyttäväksi käyttää myös öisin, jotta voi ymmärtää paremmin untaan. Sleep Score auttaa hahmottamaan unenlaatua pidemmän aikavälin kuluessa ja nukkumaanmenomuistutukset voivat auttaa muodostamaan säännöllisemmän unirutiinin. Premium-jäsenet saavat yksityiskohtaisempia analyysejä unestaan, ja jatkossa myös entistä henkilökohtaisempaa ohjausta omien unitottumustensa perusteella.

Työkaluista löytyvät myös ruoan, nesteen ja painon kirjaaminen sekä kuukautisterveyden seuranta [11] Premium-käyttäjät näkevät yli 60 uutta, ravintoon liittyvä sisältöä, mm. terveellisiä reseptejä. Fitbit-sovelluksen uuteen veren glukoosin seurantaan voi kirjata glukoositasonsa ja seurata sen vaihtelua päivän aikana. Ominaisuus on saatavilla tällä hetkellä vain USA:ssa, tulossa joihinkin Euroopan maihin myöhemmin.[12]

Pysy motivoituneena ja saavuta tuloksia

Fyysinen aktiivisuus on kokonaisvaltaisen terveyden avaintekijä , mutta COVID-19 on muuttanut useimpien liikuntatottumuksia. 24/7-sykeseuranta tukee monia Fitbitin terveys-, hyvinvointi- ja kuntoiluominaisuuksia ja sen avulla voi seurata päivittäistä sykettä reaaliajassa, mikä auttaa mittaamaan paremmin myös kalorien kulutusta. Ranteesta voi valita 20 erilaista liikuntaharjoitusta, lajeina esimerkiksi golf, pilates, spinning ja tennis. Premium-käyttäjillä on yli 200 ohjattua äänitettä ja videoharjoitusta.

Aktiivisuusalueminuutteja mittaavan Active Zone Minutes -toiminnon avulla voi treenin aikana arvioida, koska kiristää ja koska hiljentää tahtia. Toiminto mittaa kullakin sykealueella vietettyä aikaa, mikä voi auttaa saavuttamaan suositellut viikoittaiset 150 aktiivisuusalueminuuttia. [13] Liikkumismuistutukset puolestaan auttavat vähentämään istumiseen käytettyä aikaa.

Pysy yhteyksissä koko päivän

Terveys- ja kuntoiluominaisuuksien lisäksi Luxessa on älyominaisuuksia kuten herätykset, sekuntikello ja ajastin sekä jopa viiden päivän akunkesto. [14] Puhelu-, tekstiviesti- ja älypuhelinilmoitukset [15], nukkumaanmenomuistutukset ja älä häiritse -toiminto auttavat arjen hallinnassa.

Tyylikäs ja miellyttävä käyttää

Luxen linjakas muotoilu mukailee ihmisen kehoa ja saa sen asettumaan kevyesti ranteelle. Korunomaisuus perustuu nykyaikaistettuihin, perinteisiin jalokivien työstötekniikoihin. Se on yksi Fitbitin tyylikkäimpiä ja miellyttävimpiä ympärivuorokautiseen käyttöön suunniteltuja puettavia laitteita.

Yhteistyössä amerikkalaisen jalokivibrändi gorjanan kanssa Luxen tyyli on viety vielä askeleen pidemmälle. Fitbitin tähän asti ohuimmassa kosketusnäytöllisessä aktiivisuusmittarissa on värillinen näyttö. Intuitiivinen “pyyhkäise ja napauta” -toiminnallisuus tekee käytöstä helppoa ilman erillisiä painikkeita.

Hinnoittelu ja saatavuus

Luxe on ennakkomyynnissä tänään osoitteessa Fitbit.com ja suurimpien jälleenmyyjien verkkokaupoissa, maailmanlaajuisesti saatavilla tänä keväänä hintaan 149,95 EUR, sisältäen kuuden kuukauden maksuttoman kokeilujakson Fitbit Premium -jäsenpalvelusta (arvo 53,94 EUR [16]). Kokeilujakson jälkeen Premium maksaa 8,99 EUR kuukaudessa tai 79,99 EUR vuodessa. Lisävarusteet 29,95 - 89,95 EUR [17]. Amerikkalaisen jalokivibrändi gorjanan Fitbitille suunnittelema Fitbit Luxe Special Edition on ennakkomyynnissä tänään hintaan 199,95 EUR, saatavilla kesäkuussa.

Kaikki Fitbitin englanninkieliset tiedotteet ja kuvamateriaali ovat käytettävissä osoitteessa www.fitbit.com/press. Suomenkieliset Fitbit-tiedotteet ja niihin liittyvät kuvat löytyvät STT-infosta hakusanalla Fitbit.

