Fitbit Sense: Fitbitin edistynein, terveyden seurantaan tarkoitettu älykello, jossa on ensimmäisenä maailmassa EDA-sensori stressinhallintaan, EKG-sovellus, veren suhteellista happipitoisuutta arvioiva SpO2-sensori ja ihon lämpötilaa mittaava sensori

Fitbit julkistaa myös älykello Versa 3:n sisäänrakennetulla GPS:llä ja Inspire 2 -aktiivisuusrannekkeen aktiivisuusalueminuutteja mittaavalla Active Zone Minutes -toiminnolla. Uusi Health Metrics -näkymä Fitbit Premium-käyttäjille antaa mahdollisuuden seurata sykevälivaihtelua, hengitystahtia ja ihon lämpötilan vaihtelua.

SAN FRANCISCO – 25. elokuuta, 2020 – Fitbit (NYSE:FIT) julkisti tänään edistyksellisimmän älykellonsa, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan suunnitellun Fitbit Sense -älykellon. Fitbit Sense sisältää innovatiivista sensori- ja ohjelmistoteknologiaa, kuten älykelloista ensimmäisenä ihon sähkönjohtavuuden muutoksia mittaavan EDA-sensorin[1] (electrodermal activity) stressinhallintaan, edistyneen sykettä mittaavan teknologian, uuden EKG -sovelluksen (sydänsähkökäyrä)[2],sekä ihon lämpöä ranteesta mittaavan sensorin[4] ja yli kuuden päivän akunkeston[5]. Sensen mukana tulee kuuden kuukauden maksuton Fitbit Premium -palvelu[6], joka sisältää uuden Health Metrics -näkymän[3]. Se auttaa seuraamaan mm. sykevälivaihtelua, hengitystahtia (HRV) ja veren suhteellista happipitoisuutta. Fitbit esitteli myös uusilla kuntoilu- ja käyttömukavuusominaisuuksilla varustetun Fitbit Versa 3 -älykellon, jossa on sisäänrakennettu GPS. Kolmantena julkistettiin entisestään paranneltu Fitbit Inspire 2 -aktiivisuusranneke jopa yli kymmenen päivän akunkestolla[5] ja lisätyillä kuntoilu- ja terveysominaisuuksilla kuten aktiivisuusalueminuutteja mittaava Active Zone Minutes -toiminto sekä vuoden maksuton Premium-palvelu [6].

”Missiomme tehdä maailman kaikista ihmisistä terveempiä ei ole koskaan ollut tärkeämpi kuin nyt. COVID-19 on osoittanut meille kaikille kuinka ratkaisevaa on huolehtia fyysisestä terveydestä, mielenterveydestä ja hyvinvoinnista ”, toteaa James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. ”Uudet tuotteemme ja palvelumme ovat tähän astisistainnovatiivisimpia. Niissä yhdistyvät edistyksellisin sensoriteknologiamme ja algoritmimme, joiden avulla saadaan lisää tietoa kehosta ja terveydestä. Luomme puettavilla laitteillamme uutta lähtökohtaa auttaessamme käyttäjiä ymmärtämään ja hallitsemaan stressiä sekä sydänterveyttään entistä paremmin. Tärkeimmät terveystiedot on koottu yhteen, mikä tekee niiden seuraamisesta helppoa ja auttaa näkemään, miten ne liittyvät toisiinsa[3]. Tärkeintä on tehdä näin terveystiedot helposti saataviksi ja tarjota uutta tietoa, jota normaalisti on saanut vain lääkärin vastaanotolla. Kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin voi nyt itse keskittyä juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsee. "

Parempaa terveyttä stressinhallinnalla

Stressi on maailmanlaajuinen huolenaihe. Joka kolmas ihminen kokee huomattavaa huolta tai stressiä ja sen aiheuttamia erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita[7]. Stressin aiheuttama rasitus voi hoitamattomana ajan mittaan johtaa moniin terveysongelmiin, kuten kohonneen verenpaineen, sydänsairauksien, ylipainon ja diabeteksen sekä ahdistuksen ja masennuksen kaltaisten mielenterveyshäiriöiden riskiin[8]. Fitbit Sense -älykellon tarjoama laite- ja sovelluskokemus antaa käsityksen kehon reaktioista stressiin työkaluilla, jotka auttavat hallitsemaan sekä fyysistä että henkistä stressiä. Tämän innovatiivisen stressinhallintakokemuksen on suunnitellut Fitbitin ryhmä terveyden käyttäytymistieteiden asiantuntijoita, joilla on vuosikymmenien kokemus mielenterveyden diagnosoinnista ja hoidosta. Ryhmä on toiminut yhteistyössä johtavien lääketieteellisten asiantuntijoiden kanssa.

Fitbit Sensen uusi EDA-anturi mittaa ihon sähkönjohtavuutta. EDA Scan -sovelluksen kanssa käytettäessä laite havaitsee laitteen päälle asetetusta kämmenestä pieniä muutoksia ihon hikoilemisen sähkönjohtavuudessa[9], mikä voi auttaa ymmärtämään kehon reaktioita stressaavissa tilanteissa ja hallitsemaan stressiä. EDA-skannaus näyttää reaktiot nopeasti laitteessa ja näkymän voi yhdistää Fitbit-sovelluksen ohjattuihin mindfulness-harjoituksiin nähdäkseen, miten keho reagoi harjoitukseen. Harjoituksen päätteeksi voi tarkistaa EDA-tuloksensa joko laitteesta tai mobiilisovelluksesta[10] ja seurata omaa edistymistään ajan mittaan.

Fitbitin uusi Stress Management Score -toiminto mittaa kehon reaktioita stressiin perustuen sykkeestä, unesta ja aktiivisuudesta saataviin tietoihin. Ominaisuus on Fitbit Sense -älykellossa ja sen mittaama lukema näkyy Fitbit-sovelluksen uudessa stressinhallinta-osiossa. Mitä korkeammat pisteet saa asteikolla 1-100, sitä vähemmän keho osoittaa fyysisen stressin merkkejä. Pisteiden mukana saa suosituksia parempaan stressinhallintaan, kuten hengitys- ja muita mindfulnessharjoituksia. Fitbit Premium -palvelun jäsenet saavat yksityiskohtaisen erittelyn pistemäärästään. Tulos koostuu yli 10 biometrisestä syötetiedosta, mukaan lukien rasitustasapaino (aktiivisuuden vaikutus), reagoivuus (syke, sykevälivaihtelu ja ihon sähkönjohtavuuden muutokset EDA Scan -sovelluksesta) sekä unen vaiheet (unenlaatu).

Kaikki Fitbitin käyttäjät näkevät uuden mindfulness-osion Fitbitin sovelluksessa[11]. Siinä voi asettaa viikoittaisia mindfulness-tavoitteita ja -muistutuksia, tutkia stressireaktioitaan, merkitä tunnetilansa harjoitusten jälkeen sekä tehdä meditointiharjoituksia. Premium-palvelun käyttäjät voivat valita yli 100 meditaatioharjoituksesta [12], kuunnella erilaisia rentouttavia ääniä ja tarkastella harjoitusten vaikutuksia tunnetilaan pidemmällä aikavälillä. Säännöllisen meditoinnin on todettu muun muassa vähentävän stressin, ahdistuksen ja masennuksen oireita sekä tukevan sydänterveyttä.

Ymmärrä ja hallitse sydäterveyttäsi

Sense vie Fitbitin sydänterveysinnovaatioiden seuraavalle aikakaudelle. Vuonna 2014 Fitbit toi markkinoille ensimmäisen 24/7 ranteesta sykettä mittaavan aktiivisuusmittarin ja julkaisi aiemmin tänä vuonna aktiivisuusalueminuutteja mittaavan Active Zone Minutes -toiminnon[13]. Fitbit Sense on Fitbitin ensimmäinen laite, jossa on sydämen rytmiä arvioiva EKG-sovellus[2]. Sovellus auttaa havaitsemaan eteisvärinän (AFib) oireita, joista kärsii maailmanlaajuisesti yli 33,5 miljoonaa ihmistä[14]. Kellon antamasta lukemasta voi keskustella oman lääkärin kanssa.

Fitbit Sense hyödyntää uutta edistynyttä PurePulse 2.0 -teknologiaa, joka yhdistää uuden monipolkuisen sykesensorin ja päivitetyn algoritmin. Teknologia mahdollistaa toisen kriittisen sydänterveysominaisuuden – henkilökohtaiset, korkean ja matalan pulssin ilmoitukset laitteessa[15]. Ympärivuorokautinen sykkeen mittaus mahdollistaa tietojen jatkuvan analysoinnin, jolloin Sense pystyy tunnistamaan ja ilmoittamaan, jos käyttäjä on henkilökohtaisten kynnysarvojen ulkopuolella[16]. Vaikka monet tekijät, kuten stressi tai lämpötila voivat vaikuttaa sykkeeseen, voi korkea tai matala syke myös olla merkki lääkärin hoitoa vaativasta sydämen tilasta, kuten bradykardia (liian matala syke) ja takykardia (liian korkea syke)[17]. Lisätietoa Fitbit Sensestä täältä.

Seuraa tärkeimpiä terveysmittareita hyvinvoinnin tueksi

Sen lisäksi, että Fitbit voi auttaa eteisvärinän kaltaisten sydänoireiden havaitsemisessa, mobiilisovelluksen uudet terveysmittarit voivat paljastaa myös muita hyvinvoinnin kehityssuuntia ja muutoksia [3]. Fitbit Sensen uudet ihon lämpötilaa mittaavat sensorit havaitsevat muutoksia, jotka voivat olla merkkejä kuumeesta, sairaudesta tai uuden kuukautiskierron alkamisesta[18]. Laitteen käyttö öisin ja ihon lämpötilan seuraaminen säännöllisesti unen aikana auttaa ajan mittaan tunnistamaan hyvinvoinnin muutoksia paremmin kuin kehon lämpötilan tarkistaminen satunnaisesti.

Fitbitin COVID-19-tutkimuksen alustavat havainnot viittaavat siihen, että Fitbitin laitteet voivat havaita kehon muutoksia Fitbit Premiumiin sisältyvistä mittareista, kuten hengitysnopeus, leposyke ja sykevälivaihtelu, samanaikaisesti COVID-19-oireiden puhkeamisen kanssa, ja joissain tapauksissa jopa aiemmin.

"Puettavalla teknologialla voi olla mahdollisuus ottaa tärkeää roolia tartuntatautien varhaisessa havaitsemisessa. Laitteet toimivat kehojemme varhaisena varoitusjärjestelmänä, mikä on kriittisen tärkeää COVID-19: n leviämisen hidastamiseksi ja sairauden etenemisen ymmärtämiseksi", Eric Friedman, Fitbitin teknologiajohtaja ja yksi sen perustajista, sanoo. ”Tutkimukseemme on osallistunut tähän mennessä yli 100 000 Fitbit-käyttäjää. Olemme huomanneet, että algoritmimme voi havaita lähes 50 prosenttia COVID-19-tapauksista päivää ennen oireiden puhkeamista, 70 prosentin tarkkuudella. Tämä tutkimus näyttää erittäin lupaavalta auttamaan COVID-19 viruksen parempaa ymmärtämistä ja havaitsemista. Se voi toimia myös mallina muiden sairauksien ja terveydentilojen havaitsemiseksi tulevaisuudessa.”

Fitbit Versa 3, vielä enemmän rakastettavaa

Fitbit julkaisee suosituimpaan älykelloperheeseensä uusia kunto- ja käyttömukavuusominaisuuksia tuovan vahvistuksen, Fitbit Versa 3:n. Uudet ominaisuudet tekevät kuntotavoitteiden ja päivittäisen aktiivisuuden seuraamisesta entistä helpompaa: sisäänrakennettu GPS, harjoitusten intensiteettikartta Fitbit-sovelluksessa, parannettu PurePulse 2.0 -teknologia ja Active Zone Minutes -toiminto. Fitbit Versa 3:ssa on myös muita älykkäitä ja arkea helpottavia ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni nopeiden puheluiden vastaanottamiseen ja puheluiden lähettämiseen puhelinvastaajaan, sekä mahdollisuus puhelujen äänenvoimakkuuden säätämiseen – kaikki ranteesta[20].

Sekä Fitbit Versa 3 että Fitbit Sense toimivat samalla magneettisella laturilla. Molemmissa laitteissa on yli kuuden päivän akunkesto ja 12 minuutin pikalatauksella akku riittää koko päiväksi[21]. Versa 3:en ja Sensen rannekkeet ovat yhteensopivia ja niissä on helppo kiinnitys- ja irrotussysteemi. Lisätietoja Fitbit Versa 3:sta täältä.

Saavuta enemmän Fitbit Inspire 2:n avulla

Fitbit Inspire 2 on tyylikkäiden, kohtuullisesti hinnoiteltujen Fitbit Inspire- ja Fitbit Inspire HR -aktiivisuusrannekkeiden seuraaja. Fitbit Inspire 2:een on lisätty edistyneitä ominaisuuksia, kuten Active Zone Minutes -toiminto, paranneltu sulava ulkomuoto, kirkkaampi näyttö ja kaikista Fitbitin laitteista pisin, kymmenen päivän akunkesto[5]. Helppokäyttöinen aktiivisuusranneke auttaa luomaan terveellisiä tapoja motivoivilla ominaisuuksilla, kuten yli 20 tavoitepohjaisella liikuntatilalla, edistyneillä työkaluilla unen seurantaan, 24/7 -sykeseurannalla, kuukautisten seurannalla, sekä ravinnon, nesteytyksen ja painon kirjaamisella. Huomattavan lisäarvon laitteelle antaa sen mukana tuleva vuoden maksuton Fitbit Premium -palvelu, joka tarjoaa lisäohjausta ja motivaatiota hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseen. Lisätietoja Fitbit Inspire 2: sta täältä.

Fitbit Premium - ota kaikki hyöty irti Fitbit-laitteestasi

Fitbit Premium yhdistettynä mihin tahansa Fitbitin laitteeseen vie käyttökokemuksen uudelle tasolle. Premium avaa pääsyn terveystietojen syvällisempään analysointiin ja yksisöllisiin havaintoihin, jotka yhdistävät tietoa aktiivisuuden, unen ja sykkeen välillä. Lisäksi Premium tarjoaa edistyneempiä työkaluja unen seurantaan, satoja harjoituksia ja treeniohjelmia, motivoivia haasteita, uni- ja ravintovinkkejä, sekä henkilökohtaisten terveysraportin – kaikki Fitbit-sovelluksessa.

Hinnat ja saatavuus

Fitbit Sensen, Fitbit Versa 3:n ja Fitbit Inspire 2:n ennakkotilaus alkaa tänään osoitteessa fitbit.com sekä valikoitujen jälleenmyyyjien verkkokaupoissa. Suomessa Fitbitin jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power, XXL, Verkkokauppa.com, CDON ja Coolshop. Laitteet ovat maailmanlaajuisesti saatavilla syyskuun loppupuolelta lähtien.

Fitbit Sense on saatavilla hintaan329,95€ väreissä carbon/graphite stainless steel ja lunar white/soft gold stainless steel. Fitbit Versa 3 on saatavilla hintaan 229,95€ väreissä black/black aluminum, pink clay/soft gold aluminum ja midnight/soft gold aluminum. Fitbit Senseen ja Versa 3:een sopivia, erikseen myytäviä lisävarusteita, on saatavilla useissa eri väreissä ja tyyleissä kuten kierrätetyt, punotut REPREVE®-rannekkeet väreissä camo, charcoal, coral ja rainbow [22] urheilurannekkeet väreissä black/lunar white, evergreen/lunar white, grey/mint, melon/rose ja sapphire/fog grey, sekä uudet infinity-rannekkeet väreissä black, lunar white, midnight and pink clay, hinnat alkaen 29,95€. Valikoimassa on myös Pendleton for Fitbit -desingyhteistyömalliston REPREVE®-punosrannekkeita väreissä blue/grey Canyonlands ja blue/pink Basket Maker [23] sekä Victor Glemaud for Fitbit - desingyhteistyömalliston REPREVE®-punosrannekkeita väreissä chevron red/gold, layered black/red ja metallic gold/black [24], hinnat alkaen 44,95€.

Fitbit Inspire 2 on saatavilla hintaan 99,95€ väreissä black, lunar white ja desert rose. Erikseen myytäviä asusteita ovat korkealaatuiset Horween-nahkarannekkeet väreissä midnight blue tai black double wrap [25], metalliverkkorannekkeet väreissä silver ja rose gold stainless steel, printtikuvioitu bloom-silikoniranneke, klassiset rannekkeet väreissä black, lunar white ja desert rose, sekä uusi klipsiranneke mustana, hinnat alkaen 19,95€.

Fitbit Premiumin kuukausihinta on 8,99€ ja vuosihinta 79,99€.

Kaikki Fitbitin englanninkieliset tiedotteet ja kuvamateriaali ovat käytettävissä osoitteessa www.fitbit.com/press. Suomenkieliset Fitbit-tiedotteet ja niihin liittyvät kuvat löytyvät STT-infosta hakusanalla Fitbit.



Viitteet

[1] World's first smartwatch with an EDA sensor to help manage stress.

[2] FDA review of compatible ECG app pending; Only available in the U.S. upon clearance. Availability outside the U.S. pending applicable regulatory clearances including approval under Directive 93/42/EEC (the Medical Device Directive). The ECG app has not yet received a CE mark and will not be marketed, put into service or otherwise made available in the EU until it has obtained regulatory approval. Not intended for use by people under 22 years old. See fitbit.com/ecg for more details.

[3] Coming soon. The Health Metrics dashboard and the metrics displayed in the dashboard are not available in all countries. Breathing rate, resting heart rate and heart rate variability Health Metrics are available with Fitbit Charge 3, Charge 4, Inspire 2, Inspire HR, Ionic, Versa family and Sense devices; SpO2 and skin temperature available with Ionic, Versa family and Sense devices only. This feature is not intended to diagnose or treat any medical condition or for any other medical purpose. It is intended to help users manage their wellbeing and keep track of their information.

[4] Skin temperature variation only available in select markets.

[5] Battery life varies with use and other factors.

[6] New Premium users only. Valid payment method required. Free trial must be activated within 60 days of device activation. Cancel before free trial ends to avoid subscription fees. See full terms & conditionshere. Premium content and features subject to change.

[7] Gallop 2019 Global Emotions Report, source: “More than one in three people said they experienced a lot of worry (39%) or stress (35%), and three in 10 experienced a lot of physical pain (31%). At least one in five experienced sadness (24%) or anger (22%).”

[8] American Heart Association, source:” Stress and Heart Health” ; National Institute of Mental Health, source: “5 Things You Should Know About Stress.” ; International Labour Organization, source: “Workplace Stress, A Collective Challenge”

[9] These changes may be due to stress or other factors such as movement, noise or temperature change.

[10] Access responses in the mindfulness tile in the Fitbit app; EDA response graph on-device only after quick scan session.

[11] Mindfulness tile will be available on a rolling basis to all Fitbit users starting in September 2020.

[12] Meditation sessions with audio available in English only.

[13] Active Zone Minutes is available on Fitbit Inspire 2, Fitbit Charge 4, and all Fitbit smartwatches.

[14]Chugh S, Havmoeller R, Narayanan K, Singh D, Rienstra M, Benjamin E, Gillum R, Kim YH, McAnulty Jr JH, Zheng ZJ. Worldwide Epidemiology of Atrial Fibrillation: Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation. 2014; 129: 837-847.

[15] This feature is not intended to diagnose or treat any medical condition. It is intended to simply help you monitor and keep track of your information.

[16]Heart rate notifications are sent after you appear to be inactive for at least 10 minutes .

[17] American Heart Association. Bradycardia and Tachycardia

[18] Not available in all countries. Significant changes in ambient temperature may negatively impact skin temperature tracking.

[19] Available when phone is nearby. Bluetooth calling and volume control coming soon.

[20] Battery life varies with use and other factors; up to 12 hours with continuous GPS usage. Fast charging gives you 24 hours of battery life.

[21] Coral and rainbow sold exclusively at Fitbit.com.

[22] Pendleton accessories are only available at Fitbit.com, Pendleton-USA.com and select Pendleton stores.

[23] Victor Glemaud accessories are only available at Fitbit.com.

[24] Leather accessories are made of Horween® leather and other materials. All styles sold exclusively at Fitbit.com.





