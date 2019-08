Fitbit tuo markkinoille Versa 2:n, ääniohjauksella varustetun lifestyle-älykellon entistä edistyneemmillä terveyttä edistävillä hyvinvointi- ja kuntoiluominaisuuksilla ympärivuorokautiseen käyttöön – yli 5 päivän akunkestolla [1]

Innovatiiviset uniominaisuudet kuten Sleep Score ja älykäs herätys auttavat parantamaan unta kokonaisvaltaisen terveyttä edistävän hyvinvoinnin tärkeänä tekijänä. Versa 2 on Fitbitin ensimmäinen mikrofonilla varustettu älykello, johon aiemmat toiminnot, kuten maksamiseen tarkoitettu Fitbit Pay, tuovat lisämukavuutta. Spotify tuo musiikkivaihtoehtoja motivointiin.

SAN FRANCISCO, 28.8.2019 –Fitbit (NYSE: FIT) julkisti tänään suosituimman älykellonsa seuraavan sukupolven, Fitbit Versa 2™ -älykellon. Versa 2 tarjoaa tarkkaan hiotun vedenpitävän muotoilun [2] ja innovatiivisia uniominaisuuksia, kuten Sleep Score [3] ja älykäs herätys [4], sekä entistä edistyneempiä terveys-, kuntoilu- ja älyominaisuuksia. Versa 2:ssa on äänikomennot mahdollistava mikrofoni [5], Spotify-sovellus mahdollistamassa käyttäjille musiikin ja podcastien hallinnan [6] sekä Fitbit PayTM [7] maksamiseen. Entistä nopeampi suorituskyky, tuhannet sovellukset ja kellotaulut sekä entistä kirkkaampi ja tarkempi näyttö valinnaisella always-on – toiminnolla [8] tekevät Versa 2:sta ympärivuorokautisen terveys- ja hyvinvointikumppanin – nyt yli viiden päivän akunkestolla [9] samaan maltilliseen hintaan kuin Versa.

“Fitbitin mielestä terveys kuuluu kaikille eikä hintojen pitäisi olla este laitteiden hankkimiselle ja ominaisuuksille, joista voi olla apua terveyden edistämisessä. Siksi suunnittelimme Versa 2:n ensiluokkaiseksi, helppokäyttöiseksi ja kohtuullisesti hinnoitelluksi älykelloksi”, kertoo James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. “Älykellomme Versan myyntimenestyksen perusteella uskomme, että Versa 2:n lisäarvoa tuovat uudet ominaisuudet ja innovaatiot, kuten Spotify-sovellus ja laitteen sekä sovelluksen edistykselliset uniominaisuudet, tuovat älykelloille lisää käyttäjiä ja avaavat monelle uusia mahdollisuuksia edistää terveyttään.”

Parempaa unta parempiin, aktiivisempiin päiviin

Uni on ensiarvoisen tärkeää kokonaisvaltaisen terveyttä edistävän hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Fitbitin tekemässä kyselyssä lähes kaksi kolmasosaa (64%) kyselyyn vastanneista priorisoi unen erittäin tärkeäksi [10]. Suomessa puolestaan joka neljäs yli 30-vuotias ei saa tarpeeksi unta säännöllisesti [11]. Alan pioneerina Fitbit aloitti unenseurannan puettavien laitteiden avulla yli kymmenen vuotta sitten ja on tuonut aiemmin vain lääketieteen ammattilaisten saatavilla olleen tiedon suoraan käyttäjien ranteeseen. Unenseurannan edelläkävijänä Fitbit on soveltanut yli 10.5 miljardista yöunesta saatua tietoa luodakseen innovaatioita tällä terveyden kannalta kriittisellä alueella. Uusimmat uniominaisuudet eivät ainoastaan auta ymmärtämään unta paremmin vaan tarjoavat myös apua unen laadun parantamiseen:

Sleep Score : Pisteyttää yöt Fitbit®-sovelluksessa ja tarjoaa siten paremman näkymän unen laatuun. Pisteytys perustuu sykkeeseen (unessa ja levossa), rauhattomuuteen unen aikana, valveilla vietettyyn aikaan ja unen vaiheisiin. [12]

: Pisteyttää yöt Fitbit®-sovelluksessa ja tarjoaa siten paremman näkymän unen laatuun. Pisteytys perustuu sykkeeseen (unessa ja levossa), rauhattomuuteen unen aikana, valveilla vietettyyn aikaan ja unen vaiheisiin. [12] Smart wake : Älykäs herätys käyttää koneoppimista herättääkseen käyttäjän optimaalisessa univaiheessa, kevyen tai REM-unen aikana. Se perustuu ennalta valittuun 30 minuutin pituiseen jaksoon ja auttaa heräämään virkeämpänä [13]. Tulossa pian kaikkiin Fitbit-älykelloihin.

: Älykäs herätys käyttää koneoppimista herättääkseen käyttäjän optimaalisessa univaiheessa, kevyen tai REM-unen aikana. Se perustuu ennalta valittuun 30 minuutin pituiseen jaksoon ja auttaa heräämään virkeämpänä [13]. Tulossa pian kaikkiin Fitbit-älykelloihin. Sleep Mode : Unitila kytkee näytön pois päältä ja vaihtaa samalla ilmoitukset äänettömiksi, jotta yö sujuisi häiriöttä. Sitä voi käyttää aina, kun haluaa välttää keskeytykset, esimerkiksi liikuntaharjoituksen tai kokouksen aikana. [14]

: Unitila kytkee näytön pois päältä ja vaihtaa samalla ilmoitukset äänettömiksi, jotta yö sujuisi häiriöttä. Sitä voi käyttää aina, kun haluaa välttää keskeytykset, esimerkiksi liikuntaharjoituksen tai kokouksen aikana. [14] Arvioitu happitason vaihtelu : Pian julkaistavassa toiminnossa Fitbitin sovellukseen tuleva kuvaaja esittää arvion veren happipitoisuuden vaihtelusta. Arvio perustuu laitteen takana olevien puna- ja infrapuna-sensoreiden yhdessä tuottamaan tietoon.Havainnot veren happitason lyhytaikaisista vaihteluista voivat viitata unenaikaisiin muutoksiin hengityksessä.

Fitbit auttaa maailmanlaajuisesti miljoonia ihmisiä ymmärtämään paremmin untaan ja parantamaan unensa laatua, minkä lisäksi se tarjoaa käyttäjiensä arvostamia hyvinvointia ja kuntoilua tukevia ominaisuuksia. Versa 2:ssa niitä ovat mm. automaattinen aktiivisuuden seuranta, PurePulse® 24/7 sykkeenseuranta, yli 15 tavoitteisiin perustuvaa harjoitustilaa, yhdistetty GPS ja vedenpitävyys 50 metriin asti.

Lisämukavuutta ja älyominaisuuksia avuksi arkeen

Versa 2:ssa on entistä enemmän mukavuutta lisääviä ja arkea helpottavia ominaisuuksia. Fitbit Pay[15] -ominaisuudella voit tehdä helppoja ja turvallisia ostoksia ilman lompakkoa tai puhelinta. Seitsemässä suurkaupungissa, mm. New Yorkissa, Vancouverissa, Lontoossa ja Singaporessa, sitä voi käyttää maksamiseen myös joukkoliikenteessä. [16]

Fitbit tuo Versa 2 -älykelloon myös Spotify-sovelluksen, jonka avulla Spotify Premium -palvelun tilaajat [17] voivat käyttää musiikkia ja podcasteja lisämotivaatioksi suoraan ranteestaan. Spotify-sovelluksella voi soittaa musiikkia liikkeellä ollessaan, vaihtaa soittolistoja, tykätä kappaleista ja vaihtaa musiikin toistolaitetta kuuntelun katkeamatta [18]. Lisäksi Versa 2:lla voi tallentaa ja soittaa yli 300 kappaletta henkilökohtaisesta musiikkikirjastostaan ja lisätä soittolistoja Deezeristä [19].

Versa 2 tekee arjesta helpompaa tarjoamalla ranteeseen kaikki keskeiset älyominaisuudet, kuten älypuhelimen ilmoitukset puheluista, kalenterimerkinnöistä, tekstiviesteistä ja sovelluksista [20]. Android-puhelimen käyttäjät voivat käyttää myös laitteen mikrofonia ja vastata tekstiviesteihin sekä ilmoituksiin suoraan laitteesta [21]. Lisäksi käyttäjä voi valita lähes 3000 sovelluksesta ja kellotaulusta mieleisensä ja valikoida käyttämiään lukemia, kaikki yhdestä paikasta.

Nopeammat toiminnot, entistä parempi muotoilu

Versa 2:ssa on nopeampi prosessori kuin edeltävässä Versassa, mikä tarjoaa paremman suorituskyvyn ja saumattoman navigoinnin laitteessa. Aiempaa suurempi AMOLED-näyttö parantaa katseltavuutta ja näyttää värit terävämpinä. Se antaa myös käyttäjän valita, pitääkö näytön jatkuvasti päällä [22], jolloin akku kestää silti jopa yli kaksi päivää. Ajan ja lukemat voi silloin helposti tarkistaa harjoituksen aikana tarvitsematta nostaa rannetta tai painaa painiketta.

Versa 2 on Fitbitin modernein ja parhaiten muotoiltu älykello tähän mennessä. Se on tarkkaan suunniteltu ja viimeistelty korkealuokkaisilla materiaaleilla. Versa 2 on kestävä ja vedenpitävä 50 metriin asti ja silti tarpeeksi kevyt ja miellyttävä käytettäväksi kellon ympäri pyöristettyjen kulmien ja kaarevan kellokotelon ansiosta. Luonnonvärivalikoiman pintakäsittely anodisoidulla alumiinilla antaa hienostuneen nykyaikaisen vaikutelman ja sopii moniin tyyleihin ja ilmeisiin. Yksinkertaistetulla yhden painikkeen suunnittelulla Versa 2: n linjakas siluetti tuo mieleen klassisen rannekellon.

Versa 2 Special Edition on saatavana laadukkaalla tummansinisellä ja vaaleanpunaisella jacquard-kuvioisella rannekkeella sekä kupariruusun värisellä alumiinikotelolla tai savunharmaalla rannekkeella ja usvanharmaalla kotelolla sekä ajanmukaisella tummansinisen ja oliivin värisellä klassisella silikonirannekkeella.

Lisävarusteita joka lähtöön

Entistä paremman suunnittelun lisäksi Versa 2 tarjoaa laajan valikoiman uusia lisävarusteita, jotka soveltuvat työhön, leikkiin ja treenaamiseen ja sopivat yhteen koko Versa-perheen kanssa. Uudet värit, materiaalit ja tyylit tuovat vaihtoehtoja, oli elämäntyyli tai aktiviteetti mikä tahansa:

Klassiset rannekkeet : Likaa hylkivät, miellyttävän pehmeät ja vedenkestävät klassiset silikonirannekkeet ovat saatavana uusissa väreissä esim. musta, hennon vaaleanpunainen, kiven harmaa, yönsininen ja oliivi. [23] .

: Likaa hylkivät, miellyttävän pehmeät ja vedenkestävät klassiset silikonirannekkeet ovat saatavana uusissa väreissä esim. musta, hennon vaaleanpunainen, kiven harmaa, yönsininen ja oliivi. [23] . Sporttiset rannekkeet : Suunniteltu kaikkiin liikuntamuotoihin tai vain sporttisempaan tyyliin. Versa-perheen ensimmäisten urheilurannekkeiden rei’itetty muotoilu lisää materiaalin hengittävyyttä. Saatavana tummansinisenä [24], mustana, jäätikön värisenä, huurretun valkoisena ja korallin värisenä samalla likaa hylkivällä, miellyttävällä silikonilla kuin klassiset rannekkeet.

: Suunniteltu kaikkiin liikuntamuotoihin tai vain sporttisempaan tyyliin. Versa-perheen ensimmäisten urheilurannekkeiden rei’itetty muotoilu lisää materiaalin hengittävyyttä. Saatavana tummansinisenä [24], mustana, jäätikön värisenä, huurretun valkoisena ja korallin värisenä samalla likaa hylkivällä, miellyttävällä silikonilla kuin klassiset rannekkeet. Athleisure-rannekkeet : Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut kudotut rannekkeet heijastavilla raidoilla ja trendikkäillä väriyhdistelmillä kuten hiilenharmaa oranssilla raidalla, vaaleanpunainen vaaleanpunaisella raidalla ja tummansininen tummansinisellä raidalla.[25]

Kierrätetyistä materiaaleista valmistetut kudotut rannekkeet heijastavilla raidoilla ja trendikkäillä väriyhdistelmillä kuten hiilenharmaa oranssilla raidalla, vaaleanpunainen vaaleanpunaisella raidalla ja tummansininen tummansinisellä raidalla.[25] Muodikkaat nahka ja mokkanahka : [26] Laadukkaat Horween®-nahkaiset rei’itetyt rannekkeet hiilenharmaalla ja sammalen värisellä mokkanahalla tuovat tyyliä niin toimistoon kuin vapaa-aikaan. [27]

: [26] Laadukkaat Horween®-nahkaiset rei’itetyt rannekkeet hiilenharmaalla ja sammalen värisellä mokkanahalla tuovat tyyliä niin toimistoon kuin vapaa-aikaan. [27] Uusi kokoelma suunnittelijana Kim Shui : Muodin nouseva nimi Kim Shui on luonut yhdessä CFDA:n (Council of Fashion Designers of America) kanssa kokoelman uudenlaisia ystävyysrannekkeita. Horween®-mokkanahasta tehdyt rannekkeet ovat saatavana punottuna harmaana/usvanharmaana [28] ja tuplapunottuna viininpunaisena [29]. Ne kertovat tarinaa yhteisöön kuulumisesta ja globaalista innoituksesta.

Muodin nouseva nimi Kim Shui on luonut yhdessä CFDA:n (Council of Fashion Designers of America) kanssa kokoelman uudenlaisia ystävyysrannekkeita. Horween®-mokkanahasta tehdyt rannekkeet ovat saatavana punottuna harmaana/usvanharmaana [28] ja tuplapunottuna viininpunaisena [29]. Ne kertovat tarinaa yhteisöön kuulumisesta ja globaalista innoituksesta. RECCO-pelastusteknologia : RECCO’n [30] tunnetun pelastusteknologian heijastin on yhdistetty sporttiseen, kudottuun tummansiniseen rannekkeeseen [31]. Se erottuu ja tekee pelastettavasta helpommin löydettävän [32]. Tiukka tarranauhakiinnitys pitää sen kovassakin menossa mukana. Varustettuna RECCO:n heijastimella, joka ei vaadi latausta ja kestää eliniän, ranneke antaa retkeilijöille ja ulkona liikkuville turvaa ja mielenrauhaa heidän lempiharrastuksissaan.

Hinnoittelu ja saatavuus

Versa 2 on tänään ennakkomyynnissä Fitbit.com -verkkokaupassa ja valituilla jälleenmyyjillä hintaan 199.95€. Mustana hiilenharmaalla kellokotelolla, kupariruusun värisellä alumiinisella kellokotelolla ja kiven värisenä usvanharmaalla kellokotelolla. Versa 2 Special Editionin voi hankkia hintaan 229.95€ tummansinisenä ja vaaleanpunaisena kupariruusun värisellä alumiinisella kellokotelolla ja savunharmaana usvanharmaalla kellokotelolla.

Versa 2 on jälleenmyyjillä syyskuun lopussa. Kaksi erikoismallia – smaragdinvihreä ja luumu, molemmat kupariruusun värisellä kellokotelolla – tulee myyntiin myöhemmin syksyllä 2019 vain verkkokauppaan Fitbit.com sekä valittujen jälleenmyyjien verkkokauppoihin. Suomessa jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power ja XXL.

Fitbit julkisti tänään myös maksullisen Fitbit Premium -palvelun Fitbit®-sovelluksessa. Premium on saatavilla englanninkielisenä 17 maassa syksyllä 2019. Vuonna 2020 palvelu laajenee hollannin-, ranskan-, saksan-, italian-, japanin-, korean- ja espanjankielisillä versioilla.Palvelu tuottaa Fitbitin tähän asti henkilökohtaisimpia käyttäjäkokemuksia tämän yksilöllisten mittaustietojen pohjalta. Toiminnallinen ohjaus ja valmennus auttavat saavuttamaan yksilöllisiä terveys- ja kuntoilutavoitteita. Premium käyttää Fitbitin yli kymmenen vuoden aikana kokoaman datan lisäksi hyväkseen akateemista ja lääketieteellistä asiantuntemusta. Se auttaa palvelun tilanneita liikkumaan enemmän, nukkumaan paremmin ja syömään terveellisemmin mm. räätälöityjen ohjelmien, edistyneiden uniominaisuuksien, henkilökohtaisten mittaustietojen, satojen liikuntaharjoitusten, uusien haasteiden ja terveydestä kertovien yhteenvetojen avulla. [33] Lisäksi Fitbit julkisti kohtuuhintaisen Bluetooth-yhteyttä käyttävän Fitbit Aria Air™-älyvaa’an. Tarkemmat tiedot liitteessä. Kaikki uutiset ja kuvat voi ladata osoitteessa www.fitbit.com/press.

Fitbit ja Fitbit-logo ovat Fitbit Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa sekä muissa maissa. Lisätietoa Fitbitin tavaramerkeistä osoitteessawww.fitbit.com/legal/trademark-list. Yhteistyökumppaneiden tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Seuraa Fitbitiä Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä ja kerro kokemuksistasi.

Kaikki Fitbitin englanninkieliset tiedotteet ja kuvamateriaali ovat käytettävissä osoitteessa www.fitbit.com/press. Suomenkieliset Fitbit-tiedotteet ja niihin liittyvät kuvat löytyvät STT-infosta hakusanalla Fitbit.



1] Varies with use and other factors.

[2] Water resistant to 50M.

[3] Available in-app for all Fitbit users with heart rate-enabled devices. Coming soon to view score on-wrist on Fitbit Ionic and Fitbit Versa family of smartwatches

[4] Coming soon; Available only on Fitbit Ionic and Fitbit Versa family of smartwatches.

[5] Available on Android devices only.

[6] Premium subscription required. App not available in all countries.

]7] Payment availability at fitbit.com/fitbit-pay/banks.

[8] Always-on display mode requires more frequent charging.

[9] Varies with use and other factors.

[10] Based upon Fitbit Wearable and Health and Fitness Market Attitudes and Usage Study survey participants from April 2019 - July 2019, (among adults 18-70).

[11] Finterveys 2017 http://www.terveytemme.fi/finterveys/

[12] Available in-app for all Fitbit users with heart rate-enabled devices. Coming soon to view score on-wrist on Fitbit Ionic and Fitbit Versa family of smartwatches.

[13] Coming soon; Available only on Fitbit Ionic and Fitbit Versa family of smartwatches

[14] Available only on Fitbit Ionic and Fitbit Versa family of smartwatches.

[15] Payment availability at fitbit.com/fitbit-pay/banks.

[16] Fitbit Pay is available on the following transit systems: Chicago Transit Authority, New York Metropolitan Transportation Authority, Transport for London, Singapore Land Transport Authority, Sydney Transport New South Wales, Taiwan iPASS and Vancouver TransLink See fitbit.com/fitbit-pay/banks for more information.

[17] Spotify app not available in all countries.

[18] Bluetooth connection to Spotify app on phone required.

[19] Subscription required. Pandora is U.S. only.

[20] Requires phone nearby.

[21] Android only. Versa 2 features may change, be discontinued, or require payment in future. Voice replies are supported in English, German, Spanish, French, Italian, Japanese, Korean, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Swedish and Dutch.

[22] Always-on display mode requires more frequent charging.

[23] Classic bands in petal, stone, midnight blue and olive sold exclusively at Fitbit.com

[24] Sold exclusively at Fitbit.com.

[25] Sold exclusively at Fitbit.com.

[26] Made with Horween leather and other materials.

[27] Sold exclusively at Fitbit.com.

[28] Sold exclusively at Fitbit.com.

[29] Sold exclusively at Fitbit.com.

[30] RECCO technology is not a substitute for an avalanche transceiver.

[31] Sold exclusively at Fitbit.com.

[32] RECCO technology does not prevent avalanches or guarantee the survival or localization of a victim or lost person. Knowledge and common sense are the best ways to avoid accidents. Always respect safety rules and regulations.

[33] Workouts play from the Fitbit Coach app; new challenges and health reports coming soon.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements, within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, that involve risks and uncertainties including, among other things, statements regarding the future availability of Fitbit Versa 2, Fitbit Premium and Fitbit Aria Air; the future availability of any accessories and product features or services described in this release; future potential of the product features or services described in this release; our ability to attract more users to the smartwatch category; and our ability to help users manage or improve their health and wellness. These forward-looking statements are only predictions and may differ materially from actual results due to a variety of factors, including the effects of the highly competitive market in which we operate, including competition from much larger technology companies; any inability to successfully develop and introduce new products, features, and services or enhance existing products and services; product liability issues, security breaches or other defects; and other factors discussed under the heading “Risk Factors” in our most recent report on Form 10-Q filed with the Securities and Exchange Commission. All forward-looking statements contained herein are based on information available to us as of the date hereof and we do not assume any obligation to update these statements as a result of new information or future events.