Fitbitin ensihoitoon tarkoitettu edullinen hengityslaite Fitbit Flow avuksi COVID-19 kriisiin

SAN FRANCISCO, 3. kesäkuuta, 2020 –Fitbit (NYSE: FIT) kertoi tänään kehittäneensä korkealuokkaisen, edullisen ja helppokäyttöisen Fitbit Flow -hengityslaitteen. Fitbit Flow on saanut Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n (Food & Drug Administration) ensihoitoon tarkoitetun luvan sen käyttöön julkisessa terveydenhuollossa COVID-19 -kriisin aikana.

Maailmanlaajuinen hengityslaitteiden tarve sai Fitbitin soveltamaan vahvaa asiantuntemustaan edistyksellisten sensoreiden kehittämisessä ja laitteiden suunnittelussa. Tuloksena syntyi automaattinen ensihoitoon tarkoitettu laite Fitbit Flow, jonka suunnittelussa on käytetty apuna Massachusettsin teknillisen korkeakoulun MITin kehittämää työkalua ja joka perustuu Iso-Britannian hallituksen ohjeistuksiin koronakriisin aikana sairaaloissa käytettävistä hengityslaitteista. Fitbit konsultoi kehittämisen ja testaamisen aikana Oregon Health & Science University -yliopiston ensihoitolääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä, jotka hoitivat COVID-19-potilaita. Fitbit työskenteli myös COVID-innovaatiokeskus MassGeneralBrighamin työryhmän kanssa laitteen suunnittelussa vastaamaan lääkäreiden tarpeita.

"COVID-19 on haastanut meidät hyödyntämään kaikkea käytettävissämme olevaa voidaksemme kehittää nopeasti tuotteita tukemaan potilaita ja terveydenhuoltoa", toteaa James Park, Fitbitin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. "Näimme tilaisuuden koota asiantuntemuksemme edistyksellisestä sensorien kehittämisestä, valmistuksesta ja globaalista toimitusketjustamme vastaamaan kriittiseen hengityslaitetarpeeseen ja auttamaan viruksen torjunnassa."

Fitbit Flow perustuu tavallisiin elvytyslaukkuihin, joita mm. ensihoitajat käyttävät. Se on varustettu korkealuokkaisilla instrumenteilla, sensoreilla ja painehälytystoiminnoilla. Laite on suunniteltu helppokäyttöiseksi keventämään sen käyttöön erikoistuneen henkilöstön rasitusta. Muiden vastaavien ensihoitoon tarkoitettujen hengityslaitteiden tarjoamat ominaisuudet vaihtelevat, mutta Fitbitin mukaan muut eivät tarjoa kaikkia Fitbit Flow’n sisältämiä ominaisuuksia samassa edullisessa hintaluokassa.

Lääketieteellisen New England Journal of Medicine -julkaisun mukaan Yhdysvaltain sairaalat ovat kertoneet kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon tarvittavien tärkeimpien laitteiden, kuten hengityslaitteiden ja lääkintähenkilöstön hengityssuojainten (PPE), puutteesta. Nykyiset arviot hengityslaitteiden määristä Yhdysvalloissa vaihtelevat 60 000 - 160 000 kappaleeseen. Julkaisun mukaan arviosta riippumatta hengityslaitteet eivät tulevina kuukausina tule riittämään kaikille COVID-19-potilaille.

”Fitbit Flow on loistava esimerkki innovaatiosta, joka syntyy, kun yliopistot ja teollisuus vastaavat ongelmaan kehitetyllä innovaatiolla nopeasti elintärkeään tarpeeseen. COVID-19 on uusi tauti ja meillä on vielä paljon opittavaa sen etenemisestä, hoidosta ja mahdollisesta uusiutumisesta. On ensiarvoisen tärkeää, että kehitämme ratkaisuja varmistamaan terveydenhuollollemme tarvittavat laitteet nyt ja tulevaisuudessa”, sanoo lasten ensihoitolääketieteen apulaisprofessori David Sheridan, joka toimii myös johtajana Oregonin terveys- ja tiedeyliopistossa ensihoitolääketieteen osastolla.

Fitbit pyrkii hyödyntämään miljoonia Fitbit-laitteita vuodessa tuottavaa laajaa infrastruktuuriaan ja valmistuskapasiteettiaan tuottamaan nopeasti myös suuria määriä näitä ensihoitoon tarkoitettuja hengityslaitteita. Tavoitteena on toimittaa niitä maailmanlaajuisesti terveydenhuoltoon sinne, missä perinteisiä kaupallisia hengityslaitteita ei ole riittävästi. Fitbit Flow on suunniteltu käytettäväksi vain silloin, kun perinteistä hengityslaitetta ei markkinoilta ole saatavilla. [1]

Fitbit neuvottelee parhaillaan osavaltioiden ja liittovaltion viranomaisten kanssa kartoittaakseen nykyisiä hengityslaitetarpeita kotimaassaan USA:ssa ja aikoo työskennellä myös Yhdysvaltojen ja globaalien avustusjärjestöjen kanssa sekä tämän hetken että tulevista tarpeista.

